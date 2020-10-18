تركي آل الشيخ يعلق على فوز الأهلي المصري على الوداد المغربي

المواطن - الرياض

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على فوز النادي الأهلي المصري على مضيفه الوداد المغربي، أمس السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك، الحمدلله، والتاسعة بإذن الله”، كما أرفق التدوينة بقلب أحمر في إشارة منه لحبه وتعلقه بالفريق المصري.

يذكر أن مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي- انتهت مساء أمس – بفوز الأهلي المصري بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بشكل أكثر من رائع لـ الأهلي المصري الذي نجح سريعًا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجدي “قفشة” في الدقيقة الرابعة بعد استغلال خطأ قاتل من أحد لاعبي فريق الوداد.

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