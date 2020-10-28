‎الرئيسية
جديد الأخبار
تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض السبت
بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة

تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض السبت

2020/10/28
الساعة 9:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
194
1
طباعة
تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض السبت تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه
المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ عن موعد عودته إلى العاصمة الرياض، كاشفًا أن ذلك سيكون يوم السبت المقبل.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “السبت off للرياض بإذن الله”.

وبدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر.

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ أجرى مؤخرًا عمليتين جراحيتين، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

وانهالت التهاني من المسؤولين والمواطنين على المستشار آل الشيخ ، متمنين له الصحة ودوام العافية والعودة للوطن بسلام.


ذات صلة :
  • نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لتلقي العلاج من كورونا
    •
  • التعاون الإسلامي: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية باستهداف السعودية
    •
  • تدمير هدفين جويين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان لاستهداف المدنيين
    •
  • شباك الأهلي أسعدت بيتي مارتينيز مرتين منذ انضمامه لـ النصر
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    1 تعليق
    Inline Feedbacks
    View all comments
    نفر نفرات
    11 ساعة

    نحن جميعا والوطن نرحب بك اهلا وسهلا بدار سيدي سلمان وولي عهد الأمين
    مرحبا بك ولو باستطاعتي لجعلت السماء ليلا تشع فرحا وبتهاجا بقدومكم فالحمدلله على سلامتكم أمامكم إنجازات عظيمة..

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :