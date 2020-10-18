تركي بن طلال يشارك طلاب وطالبات محايل تعليمهم عبر منصة مدرستي

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أكد الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بأبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات، مشددًا على أن القيادة حريصة على صحة الطلبة التي استوجبت التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول، وأن صحة الإنسان من أولى اهتماماتها.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير تركي بن طلال، طلاب وطالبات تعليم محافظة محايل عسير تعليمهم عبر منصة مدرستي الافتراضية، حيث اطلع أمير عسير على آلية شرح المعلمين والمعلمات و طرق مشاركة الطلاب وعرض المواد الدراسية في المنصة، فيما استمع إلى مشاركات الطلاب والطالبات ومدى تحصيلهم العلمي، وتأكد من جودة الخدمة المقدمة من مزودي خدمات الاتصال، وذلك من خلال أعضاء المنظومة التعليمية.

وقدم أمير عسير في ختام مشاركته الشكر لكافة منسوبي التعليم على جهودهم المقدمة، متمنيًا التوفيق لمنظومة التعليم في هذه التجربة الجديدة والفريدة من نوعها.

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