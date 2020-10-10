تروكولر بحث بالرقم اون لاين

لو كنت من الأشخاص الذين يتعرضون إلى المكالمات التليفونية المزعجة فالحل الوحيد لك هو تروكولر بحث بالرقم اون لاين فهو تطبيق متوفر للهاتف المحمول يظهر للمستخدم رقم المتصل وكل بياناته الشخصية لكي يتم التعرف عليها.

ما هو تطبيق تروكولر بحث بالرقم اون لاين

تطبيق تروكولر هو خدمة يتم من خلالها معرفة هوية المتصل، كما أنه يتيح للمستخدم إمكانية إضافة الأرقام التي تزعجه في قائمة تسمى بقائمة الحظر فلا يتمكن الرقم بإزعاجك مرة أخرى.

وسوف يظهر على تطبيق تروكولر رقم محظور وهو بذلك يعرف الآخرين أن هذا الرقم مزعج ومحظور، كما أنه من الممكن عن طريق هذه الخدمة أن يتم تسجيل المكالمة الصوتية حتى تكون مستند للمستخدم عند الحاجة.

برنامج تروكولر يمنع الشخص من أن يقوم بإرسال رسائل خدمة واتس آب أو رسائل هاتفية وسوف نتعرف على أكثر من ذلك من خلال موقع المواطن.

بداية التروكولر

لقد بدأ برنامج التروكولر في عام 2009 وقد قام بتصميمه آلان ماميدي ونامي زارينجلام، كما أن هذه الخدمة كانت متاحة عن طريق الموقع قبل أن تتوسع وتصبح تطبيق خاص بالأندرويد.

وهذا التطبيق قد لقي إقبال كبير جدًا مما جعل المصممين يقومون بتطويره لكي يصل إلى هذا الشكل الحالي.

كيف يتم امتداد التروكولر بالبيانات المطلوبة

بعد أن تعرفنا على برنامج تروكولر بحث بالرقم اون لاين فيجب أن نتعرف أيضًا على كيف يتم امتداد التروكولر والبيانات المطلوبة حيث أن التروكولر يستطيع أن يحصل على البيانات الخاصة بكل سهوله من خلال التسجيل الذاتي بالخدمة.

ولكي يتم التسجيل في هذه الخدمة لابد أن يكون متوفر رقم الهاتف الحساب الشخصي للمستخدم على الإيميل والفيس بوك وبذلك تكون الخدمة قد حصلت على بيانات أخرى جديدة لهذا الرقم الجديد.

التطبيق يحصل على الكثير من البيانات عن طريق إضافة الصورة الشخصية أو الإيميل ورقم ومكان المتصل وموقعه من حسابه الشخصي.

وبعد أن زاد عدد المستخدمين لهذا التطبيق زادت أيضًا قاعدة البيانات لخدمة التروكولر.

مميزات تروكولر بحث بالرقم اون لاين

توجد الكثير من المميزات لتطبيق التروكولر ومن ضمن هذه المميزات ما يلي

هذا التطبيق يشمل قاعدة بيانات كبيرة قد تفوق الملايين، كما أنها تشمل كل أنحاء العالم.

تطبيق تروكولر يتميز بأنه تطبيق سهل في تحميله حيث يتم الحصول عليه عن طريق تطبيق جوجل بلاي.

هذا التطبيق سهل جدًا وسريع في الحصول على البيانات الخاصة بالشخص المتصل بكل بساطة.

توجد تحديثات وتطورات تظهر في هذه الخدمة باستمرار فقد أصبح يمكن أن يظهر بيانات الشخص المتصل.

كما أنه يتيح الرد على جميع المكالمات المهمة.

تطبيق تروكولر لا يعمل بشكل مجاني ومن الممكن أن يتم البحث على الموقع الخاص به بدون أن يحتاج المستخدم إلى تحميل التطبيق.

هذا التطبيق يوفر الحماية فعندما تقوم بعمل حظر الشخص على هذا التطبيق فهو يقوم بمنع الرقم من الاتصال بك أو أن يقوم بإرسال رسالة شخصية أو أن يقوم باستخدام بياناتك الخاصة.

كما أن هذا الشخص يظهر كشخص مزعج وبذلك يتعرف عليه الكثير من الناس.

من الممكن أن يتم البحث على هذا التطبيق عن أي شخص عن طريق رقم هاتفه أو اسمه أو عنوانه.

هذا التطبيق يوفر إمكانية ربطه مع تطبيقات أخرى لكي يتم إجراء الكثير من الخدمات.

ومن الممكن أن يتم ربط هذا التطبيق بجوجل درايف وجوجل بيو.

هذا التطبيق يسمح للمستخدم بأن يقوم بتسجيل المكالمات ويستعيدها عندما يحتاج لذلك ويتم تخزين هذه المكالمات على جوجل درايف في حساب الجيميل الخاص بالمستخدم.

التروكولر يمتلك خدمة تخزين نسخة احتياطية وجميع البيانات الموجودة عليه.

كما أنه من الممكن أن يتم عمل إجراء باك أب دوري بشكل تلقائي على هذا التطبيق حتى يتم تخزين البيانات تلقائيًا كل فترة.

كيف تعمل خدمة تروكولر بحث بالرقم اون لاين

أن يتم البحث في البداية على تطبيق تروكولر على جوجل بلاي الذي يكون واجهته باللون الأزرق ويوجد عليه سماعة هاتف ويتم تحميل هذا التطبيق.

ثم يتم التسجيل عليه بواسطة رقم الهاتف وأن يتم التسجيل بحساب المستخدم الشخصي سواء بإيميل أو جيميل أو فيسبوك.

بعد ذلك سيقوم التطبيق بالدخول تلقائيًا على دليل الهاتف الخاص بالمستخدم ويتطلع عليه ويقوم بتسجيله، كما سيدخل أيضًا على الرسائل المرسلة لكي يستطيع تمييز الأرقام الغريبة التي تكون غير مسجلة على الهاتف.

كما أن الشاشة من الأعلى يوجد بها مساحة بيضاء يتم البحث عن كتابة رقم أو اسم الشخص وعنوانه من خلال هذا البحث.

وسوف تظهر جميع بيانات الشخص بعد ذلك على شاشة أخرى جديدة لو كان هذا الشخص مسجل في التطبيق.

عيوب تروكولر بحث بالرقم اون لاين

من الصعب أن يتم استخدام التروكولر على بعض الأشخاص بسبب عدم وجود الكثير من اللغات على هذا التطبيق فهو متوفر باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية فقط.

التطبيق ما زال يحتاج إلى الكثير من التطور والتوسع حيث أنه مازال يوجد العديد من الأرقام مجهولة الهوية بسبب عدم توافر بيانات هذه الأرقام.

هذا التطبيق يعتمد على العديد من الإعلانات لكي يعوض الجهة المادية لهذه الخدمة.

لا يوفر تطبيق تروكولر جميع المعلومات عن المتصل لو لم يكن الشخص المشترك.

وقد تم الحصول على النسخة الجديدة من التحديث الخاص بهذا البرنامج.

هذا التطبيق ليس مجاني ولا يوجد لجميع الأجهزة.

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