تريساكو يعترف للأندية: من المستحيل جلب حكام أجانب مميزين

المواطن - محمد سمعه

اعترف الإسباني فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه من المستحيل جلب حكام أجانب مميزين خلال الفترة الحالية لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعتراف خطير من تريساكو لأندية دوري المحترفين:

وتحدث رئيس لجنة الحكام السعودية لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “هناك مباريات دولية حتى الأسبوع الأول من ديسمبر، لذلك من المستحيل جلب حكام أجانب مميزين، وتكلفة طاقم الحكام الأجنبي الواحد يصل لـ160 ألف ريال”.

وأشاد رئيس لجنة الحكام بأداء الحكام السعوديين بالجولة الأولى قائلًا: “في الجولة الأولى الأخطاء التي وقع فيها الحكام السعوديون لا تذكر لذلك نحن سعداء، وجميع الإحصائيات تُثبت أن مستويات الحكام الأجانب كانت متقاربة مع مستويات الحكام السعوديين”.

7 حكام أجانب فقط لكل ناد بـ الدوري السعودي:

وتابع تريساكو قائلًا: “في هذا الموسم سيُسمح لكل نادٍ طلب 7 حكام أجانب فقط خلال مباريات دوري المحترفين، والجولة الثانية من الدوري ستكون بقيادة حكام سعوديين”.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: “تم الاتفاق مع الأندية على أن طلبات الحكام الأجانب ستكون محدودة، ونحن نعمل منذ أشهر على تجهيز غرفة موحدة لتقنية الفيديو، وسيكون لها مزايا عديدة، وستكون جاهزة خلال شهر، أتمنى هذا”.

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