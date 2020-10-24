تسجيل الدخول الى حساب قوقل

يعتبر جوجل هو من ضمن التطبيقات التي تعطي لك العديد من المميزات فهو يعتبر أهم تطبيق على مستوى العالم وتبحث عن طريقة تسجيل الدخول الى حساب قوقل ويعتبر التسجيل مجاني.

معلومات عن جوجل

إذا أرت البحث عن أي شيء يمكنك كتابها في كلمة البحث وسيذكر لنا موقع المواطن كيف يمكن التسجيل في جوجل المجاني سواء كان كمبيوتر أو أندرويد أو أيفون.

كيف يمكن تسجيل الدخول الى حساب قوقل

إذا أردت في تسجيل الدخول الى حساب قوقل لابد من أن تتأكد أولاً من اتصال هاتفك بالنت حتى تعتقد أن الخطوات التي ستقوم بها خاطئة.

لابد من أن تتأكد أولاً من اتصال هاتفك بالنت حتى تعتقد أن الخطوات التي ستقوم بها خاطئة. كما أنك تستطيع أن تسجل الدخول من جميع الأجهزة سواء كان أجهزة هواتف ذكية أو لاب أو كمبيوتر.

تسجيل الدخول إلى جوجل الخاص بالأندرويد

إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول إلى جوجل من خلال الأندرويد عليك إتباع الخطوات الآتية:

أولاً قم بالنقر على أيقونة الإعدادات التي توجد في هاتفك الأندرويد.

بعد ذلك ادخل على التطبيقات ستجد جوجل قم بالنقر على الأيقونة الخاصة به.

بعد ذلك ستفتح لك صفحة جوجل قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بخيارات الحساب الخاص بجوجل.

ابحث عن العلامة الخاصة بالأمان والموجودة في القسم العلوي من الصفحة.

بعد ذلك قم بالنقر على التحقق بخطوتين.

بعد ذلك سيظهر لك صفحة تتحقق منها من الحساب عن طريق كلمة السر الخاص بك.

بعد ذلك قم بتفعيل الزر الخاص بكلمة إبدأ ثم بعد ذلك بمليء البيانات التي يطلبها منك جوجل وتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

كيف يمكن تسجيل الدخول إلى جوجل من خلال الكمبيوتر أو اللاب.

في حالة إذا كنت تريد الدخول على حساب جوجل من خلال الكمبيوتر لابد أن تتأكد من الربط بين جوجل وتسجيل الدخول لجوجل ليكون نفس الرقم السري والبريد الإلكتروني.

بعد أن تقوم بربط أي إدخال نفس الرقم السري والبريد الإلكتروني قم بالنقر على كلمة جرب.

سيرسل لك جوجل رسالة للتأكد من اختبار التجربة.

ما السبب في عدم تسجيل جوجل على الهاتف

السبب وراء عدم قدرة الهاتف على الدخول والتسجيل في جوجل هو الآتي:

من الممكن أن يكون جهازك غير متصل بالنت فتأكد من ذلك قبل البدء في أي خطوة.

إذا كان اتصالك بالإنترنت موجود ولكن لازال هناك مشكلة من الممكن أن تدخل على هذا الرابط من هنــــــا .

. أو عن طريق الدخول إلى هذا الرابط من هنـــــا .

. إذا كان لا زال هناك مشكلة يمكنك عمل ضبط مصنع لهاتفك ربما يكون العيب من التطبيق ذاته ولكن إذا قمت بعمل ضبط مصنع تكون على معرفة بأن الأرقام السرية وجميع التطبيقات سيتم حذفها ولكن يمكنك تثبيتها مرة أخرى بعد أن تقوم بضبط المصنع.

يتم عملية ضبط المصنع من خلال إعادة تعيين الهاتف وهذه العملية لا تستغرق العشر دقائق.

كيف يمكن تسجيل الدخول لأول مرة في حساب جوجل بشكل صحيح

للتسجيل بشكل صحيح عليك إتباع الخطوات الآتية:

ادخل على صفحة جوجل.

بعد ذلك قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بكلمة جيميل والموجودة في يسار الصفحة الخاصة بجوجل.

بعد ذلك ستجد تم فتح صفحة رئيسية من جيميل ثم قم إتباع الخطوات

سيطلب منك الجيميل كتابة الاسم الأصلي لك ولا يكون اسم مستعار أو كنية.

وبعد ذلك سيطلب منك الجيميل كتابة اسم عائلتك.

في الخانة التي بها اسم المستخدم من الممكن أن تكتب بها اسم مستعار لن هذا الذي سيراه الآخرين وسيتم من خلاله إرسال الرسائل إليك.

بعد ذلك سيطلب منك التطبيق كتابة كلمة السر لابد أن تقوم باختيارها كلمة سهلة وبسيطة حتى تستطيع تذكرها في أي وقت وتكون متداولة بالنسبة لك ويكون لا يسهل تهكيرها.

بعد ذلك سيطلب منك كتابة التاريخ الذي ولدت فيه والنوع ذكر أم أنثى.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

وللأمان يمكنك كتابة بريد إلكتروني مع كلمة السر كشيء من الأمان في حالة نسيت الرقم السري.

سيظهر لك سيظهر لك رقم مكتوب بطريقة مرسومة قم بكتابته بطريقة صحيحة ومن ثم اضغط موافق.

بعد ذلك يتم عرض لك بنود وشروط لجوجل قم بالضغط على كلمة موافق.

بعد إتمام كل هذه الخطوات أنت الآن معك حساب شخصي على جوجل بطريقة صحيحة.

تسجيل الدخول لجوجل عن طريق الأيفون

قم بالنقر على صفحة جوجل ثم قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول إذا كان التطبيق به أمان لا يستدعي كل مرة أن تقوم بإدخال كلمة السر.

كيف يمكن حذف موقع إلكتروني يتمكن من الوصول إلى حسابك

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالجيميل.

بعد ذلك ستظهر لك علامة القائمة وهي عبارة عن ثلاث شرط فوق بعضهما ثم قم بالضغط على الإعداد ثم قم بالدخول إلى حسابك ثم قم بالبحث عن أيقونة الحساب وقم بالضغط على إدارة الحساب.

ستجد في الصفحة في الجزء العلوي كلمة الأمان قم بالضغط عليها.

قم بالبحث عن تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق جوجل.

نصيحة مهمة لك لا تسمح لأي تطبيق أن بأن يتم التسجيل فيه عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الخاص بك لأن هناك الكثير من المواقع الضارة بالهاتف الخاص بك فلا تدخل في التسجيل إلا إذا كنت متأكد من التطبيق.

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