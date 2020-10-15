تسجيل دخول منصة مدرستي .. الرابط والخطوات بالتفصيل

المواطن - الرياض

يجب على كل طالب وطالبة تسجيل دخول منصة مدرستي لمتابعة الدروس الجديدة بعد اعتماد التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

رابط وخطوات التسجيل:

ويتم الدخول إلى موقع منصة مدرستي الجديد من ذلك الرابط schools.madrasati.sa

يقوم بفتح حساب مايكروسوفت للطلاب والطالبات.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل دخول.

يجب على الطالب أو الطالبة أن يختار جدول من القائمة بالدروس المطلوبة.

ثم على الطالب أو الطالبة أن يختار اسم الدرس والضغط على الدرس الذين يريدون سماعه.

بعد سماع الطالب أو الطالبة الدرس قم بالضغط على كلمة حضور الموجودة بجانب الدرس.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

استمرار التعليم عن بعد:

وكان وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم وضع وباء كورونا، خلال الأسابيع الماضية.

وقال آل الشيخ عبر تويتر: “تأكيدًا على اهتمام القيادة… بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة”.

وكان الوزير قد صرح في أغسطس بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ 30 أغسطس كإجراء احترازي بسبب كورونا.

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