تسجيل hotmail sign in

من يمتلك إيميل يرغب في معرفة تسجيل hotmail sign in وذلك من أجل أن يتمكن من عمل تسجيل للدخول لمعرفة أخر الرسائل الإلكترونية التي أرسلت له أو تم الرد على رسالة له.

تسجيل hotmail sign in

من خلال موقع المواطن يمكن التعرف على كيفية عمل تسجيل للدخول في الهوتميل وهذه الخدمة تقدمها الشركة المصممة بشكل مجاني تمامًا للمستخدمين ومشترك عليها أعداد كبيرة من المشتركين لتلك الخدمة.

كما أن المستخدم يمكنه من خلال أي نوع من أنواع محركات البحث أن يدخل من خلالها على الهوتميل الخاص به وليست تلك الخدمة مرتبطة بمحرك بحث بعينة كما أتاحت الشركة المصممة تلك الخدمة الإلكترونية في جميع بلدان العالم وليست مقتصرة على دول معينة.

المصممون للهوتميل في الفترة الأولى من عام 2012 ميلادية قد قاموا بعمل تغيير في اسم الهوتميل وسموه آوت لوك وكثير من المستخدمين لا يعرف ذلك حيث يجد المستخدم للهوتميل نفسه عند تسجيل الدخول متجهًا بشكل مباشر إلى صفحة آوت لوك للدخول لحسابه.

ما هي الطريقة الصحيحة لعمل تسجيل hotmail sign in

يستطيع أي مستخدم أن يقوم بعمل تسجيل دخول على Hotmail وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية

الدخول على أي محرك بحث وكتابة Hotmailثم يضغط بحث ليجد المستخدم العديد من خيارات البحث أمامه ويضغط علة أول اختيار أمامه وستفتح له صفحة يقوم باختيار منها تسجيل الدخول.

وسيطلب منه التطبيق أن يقوم بإدخال الإيميل الخاص به والذي قام بتسجيل الدخول به على الهوتميل أو يقوم باختيار إدخال رقم الهاتف المحمول الذي سجل به حسابه.

وبعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على كلمة التالي أو Next ثم بعد ذلك يطلب منه التطبيق أن يقوم بإدخال الرقم السري له أو كلمة المرور ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة Sign in.

وستظهر للمستخدم بعد ذلك رسالة تطلب منه إن كان يرغب في الدخول مرة أخرى للهوتميل بشكل مباشر بدون طلب إدخال كلمة المرور والإيميل حيث أن للمستخدم حرية اختيار الدخول الأوتوماتيكي لحسابه أو يرفض ذلك.

طريقة الدخول لحساب الهوتميل من خلال الهاتف المحمول

يمكن الدخول للحساب الخاص بأي مستخدم من خلال الهاتف المحمول وذلك من خلا إتباع التالي

يجب على المستخدم أولًا أن يقوم بتحميل تطبيق آوت لوك على هاتفه وهذا التطبيق متاح للتحميل على كل أنظمة تشغيل الهاتف المحمول سواءً نظام أندرويد أو نظام أيفون أو أي نظام أخر.

ويتم التحميل للتطبيق بشكل مجاني من على المتجر الخاص بالهاتف أو من الممكن التحميل من أي موقع إلكتروني متخصص وموفر لينك التحميل للتطبيق وبعد تحميل التطبيق يتم تثبيته على الهاتف المحمول.

بعد اكتمال التثبيت على الهاتف يقوم المستخدم بالضغط على كلمة البدء أو Get Started ومن ثم يقوم بعمل إدخال للإيميل الخاص به والذي قد سجل به الدخول للهوتميل من قبل.

يلي ذلك الضغط على كلمة إضافة حساب أو Add Account ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على كلمة Continue وسيطلب التطبيق من المستخدم مباشرة أن يقوم بإدخال كلمة السر الخاصة به.

وبعد إدخال كلمة المرور الصحيحة يتم الضغط على تسجيل الدخول وستظهر رسالة للمستخدم وله أن يختار Maybe Later أو أن يختار SKIP وبالتالي سيفتح الحساب الخاص بالمستخدم ويمكنه الدخول إلى الصندوق الوارد لمعرفة كافة الرسائل المرسلة له.

كيف يمكن إضافة الهوتميل إلى ويندوز لايف

يستطيع المستخدم أن يقوم بالدخول إلى الهوتميل من خلال ويندوز لايف وتلك الخدمة تقدمها شركة مايكروسوفت والتي تقدم للعميل بعض الخدمات وبعض الأدوات وتتم عملية الإضافة تلك من خلال الخطوات التالية

يقوم المستخدم بالضغط على Accounts وذلك من شريط البريد الخاصWindows Live Mail ومن ثم يضغط على Email وبعد إدخال الإيميل وإدخال كلمة السر الخاصة به ويستطيع المستخدم أن يضغط على Remember this password من أجل تذكر كلمة المرور.

بعد ذلك يدخل المستخدم الاسم أسفل العنوان الخاص باسم العرض وذلك للرسالة التي قام المستخدم بإرسالها ويتم اختيار الإعداد الخاص بعملية الإعدادات اليدوية للخادم ويضغط المستخدم على كلمة التالي.

ويمكن للمستخدم تحديد عدة اختيارات مثل اختيار نوع الخادم وأيضًا الاتصال الآمن واختيار مسح النص والمصادفة وغيرها من الخيارات الأخرى.

طريقة عمل إيقاف الهوتميل

يستطيع المستخدم عمل إيقاف للهوتميل الخاص به وذلك من خلال عمل الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالدخول على الهوتميل الخاص به ثم يقوم بفتح الصفحة الشخصية الخاصة به والذي يوجد في أعلى جزء من الصفحة ويقوم باختيار الصورة الشخصية له وبعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة الإعدادات ويختار منها Sign Out.

وسينقل بشكل تلقائي إلى صفحة الترحيب الأولى والتي تطلب منه أن يقوم بعمل إدخال للإيميل وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم وبعد كتابتهم يقوم المستخدم بعمل إزالة عدم الاحتفاظ بكلمة المرور والإيميل والفتح التلقائي.

ما هي مميزات الهوتميل

يتميز حساب الهوتميل بالعديد من المميزات والبتي منها ما يلي:

الشركة المنتجة له هي شركة مايكروسوفت صاحبة السمعة الحسنة ويحبها ويطمئن لمنتجها كل العملاء.

يعد الهوتميل واحد من أقدم المواقع البريدية الخاصة ذات الحماية الكبيرة ومن الصعب اختراقه.

يستطيع المستخدم أن يحتفظ بكافة البيانات الهامة والخاصة به على الهوتميل وبشكل كبير ويستطيع تحميلها في أي وقت وفي أي مكان بدون اللجوء لحمل العديد من المستندات والأوراق.

الهوتميل يتميز بسرعته الكبيرة واستجابته الفعالة في عملية الإرسال للرسائل واستقبالها.

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