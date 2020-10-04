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تسمم 100 شخص وغلق مطعم احترازياً في العقيق
بعد تناولهم وجبات غذائية

تسمم 100 شخص وغلق مطعم احترازياً في العقيق

2020/10/04
الساعة 11:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تسمم 100 شخص وغلق مطعم احترازياً في العقيق
المواطن - العقيق

تسببت وجبة غذائية بأحد مطاعم العقيق في تسمم قرابة الـ 100 شخص، وتم إغلاق المطعم احترازياً من قبل البلدية، لحين ظهور نتيجة الفحص.

وأعلنت طوارئ مستشفى العقيق، يوم أمس، أنها استقبلت ما يقارب من مائة شخص بعد تعرضهم لحالات مغص وغثيان نتيجة تناولهم وجبة غذائية بأحد المطاعم بالمحافظة.

وأكدت بلدية العقيق على لسان رئيسها علي عبدالرحمن المحيا بأنه تم إغلاق المطعم احترازياً حتى ظهور نتائج الفحص.

وأضاف عبدالرحمن المحيا أنه تم سحب عينات وإرسالها للمختبر للكشف عن أسباب تسمم هؤلاء الأشخاص.


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