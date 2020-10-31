تشكيلة الأهلي والاتحاد .. حجازي وجهًا لوجه ضد السومة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدربان البرازيلي فابيو كاريلي والصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيلة ديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد، المقرر انطلاقه بعد قليل بالجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الأهلي والاتحاد:

وجاءت تشكيلة الاتحاد كونه صاحب الأرض اليوم مكونة من: “مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، غاري رودريغيز، رومارينيو”.

أما القائمة الاحتياطية للاتحاد فجاءت مكونة من: “فواز القرني، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، عوض الناشري، خالد السميري، عبدالمجيد الزهراني، عبدالمحسن فلاتة، هارون كمارا، عبدالمجيد السواط”.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “ياسر المسيليم، معتز هوساوي، محمد خبراني، لوكاس ليما، عبدالله حسون، حسين المقهوي، فيجسا، إدريس فتوحي، ألكسندرو ميتريتا، سلمان المؤشر، عمر السومة”.

القائمة الاحتياطية للراقي:

أما التشكيلة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، يزيد البكر، مهند عسيري، نوح الموسى، ماركو مارين، صامويل أوسو، عبدالرحمن غريب، علي الأسمري، عبدالباسط هندي”.

وكان أحمد حجازي انضم لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من صفوف فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 25 أكتوبر الجاري.

السومة ينتظر رقمًا مهمًّا في ديربي الأهلي والاتحاد:

وسيكون الديربي اليوم ذا طابع خاص للمهاجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي، الراغب في تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل عام، وفي ديربي جدة بوجه خاص.

ويحتل السومة المركز الثالث في قائمة هدافي ديربي جدة برصيد 13 هدفًا، خلف كل من سعيد غراب نجم الاتحاد السابق الذي سجل 18 هدفًا، يأتي في المركز الثاني اللاعب حسام أبو داوود نجم الأهلي السابق برصيد 14 هدفًا، أما البرازيلي سيرجيو ريكاردو لاعب الاتحاد السابق فسجل 13 هدفًا في المركز الرابع بقائمة الهدافين، وجاء حمزة إدريس لاعب الاتحاد السابق بالمركز الخامس حيث سجل 10 أهداف.

وإذا نجح عمر السومة في إحراز هدف لـ الراقي اليوم في ديربي الأهلي والاتحاد فسيعادل رقم حسام أبو داود الذي أحرز 14 هدفًا في تاريخ ديربيات جدة، كما أن السومة ينتظر هز شباك الاتحاد غدًا ليُصبح الهداف التاريخي الأول لـ الأهلي بديربي جدة.

شارك الخبر