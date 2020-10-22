تشكيلة مباراة التعاون والنصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الفرنسي باتريس كارتيرون والبرتغالي روي فيتوريا عن تشكيلة مباراة التعاون والنصر المقرر إقامتها، بعد قليل.

التعاون والنصر

ويلعب التعاون والنصر اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى العالمي لمواصلة تألقه أمام سكري القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ العالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة بهدفين مقابل هدف ضد الفتح، فيما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره الفيصلي بنتيجة 1/1.

تشكيلة مباراة اليوم

وجاء تشكيل سكري القصيم في مباراة التعاون والنصر اليوم كالتالي؛ كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، إياغو سانتوس، إبراهيم الزبيدي، ساندرو مانويل، ريان الموسى، سيدريك أميسي، عبدالله الجوعي، ميتشل ديوك ولياندر تاوامبا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في مباراة اليوم، حسين شيعان، فهد الحمد، حسن كادش، فيصل درويش، محمد أبو سبعان، فهد الرشيدي، مطير الزهراني، عبدالله ساني ومحمد السهلاوي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل النصر كالتالي؛ براد جونز، عبدالإله العمري، عبدلله مادو، كيم جين، عبدالرحمن العبيد، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، علي الحسن، أحمد موسى، أيمن يحيى ومختار علي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة التعاون والنصر اليوم؛ وليد عبدالله، سامي النجعي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح آدم، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان، عبدالعزيز العلاوي وعبدالله الشنقيطي.

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