تشييع جثمان الفنان التشكيلي سعد العبيد في مقبرة الشمال

المواطن - الرياض

شيع المصلون بعد صلاة عصر يوم أمس الأربعاء جثمان الفنان التشكيلي سعد العبيد في مقبرة الشمال، وتم تلقي العزاء في المقبرة.

يذكر أن الفنان سعد العبيد فنان تشكيلي سعودي متفرغ للفن منذ عام 1999م، ولد في الرياض عام 1945م.

ويعد سعد العبيد من رواد الفن التشكيلي في السعودية، وهو رئيس مجموعة الملتقى التشكيلي.

شغل منصب رئيس لجنة الفنون التشكيلية في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض ما بين عام 1985م و1995م.

حصل سعد العبيد على دبلوم معهد المعلمين عام 1962م (1382هـ)، كما حصل على دبلوم في الرسم التلفزيوني في باريس عام 1976م.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد ، بدر العساكر مقطع فيديو نعى خلاله الفنان الراحل سعد العبيد.

الراحل #سعد_العبيد

صنع زمنه وأصبح ظاهرة فنية

حمل أسرارا بريشته، وأصبحت لوحاته مذكرة زمن. سأفتقده رحمه الله

وسيظل فينا بمآثره وكل منجزاته pic.twitter.com/EzF7gllxvV — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 30, 2020

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