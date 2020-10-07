تصادم مروع وإصابات واحتراق مركبة بالكامل بعقبة ضلع

المواطن- فهد القحطاني- أبها

باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر بعسير، مساء اليوم، حادث سير مروعًا، وقع بين مركبتين في أحد منعطفات طريق عقبة ضلع، الرابط بين مدينة أبها ومحافظة الدرب غرب مدينة أبها.

ونتج عن الحادث إصابة كل من سائقي المركبتين ومرافقيهم بإصابات، من بينهم إصابة خطرة واحتراق إحدى المركبات بالكامل؛ نتيجة قوة الاصطدام بين المركبتين.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وإخماد حريق المركبة المشتعلة والعمل على تنظيف الطريق، وإعادة استمرار الحركة المرورية خلال وقت وجيز.

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