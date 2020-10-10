تصرف غريب من مدرب الاتحاد مع ابن زكري

المواطن - محمد سمعه

أقدم المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، على تصرف غريب مع الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب نادي ضمك، وذلك بعد نهاية المباراة الودية بين الفريقين بفوز ضمك بنتيجة 3/ 2.

ونجح كاريلي في إقناع ابن زكري بـ إقامة شوط ثالث في المباراة الودية بين الفريقين، وتشير النتيجة حتى الآن إلى التعادل بين الفريقين بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، بعدما كان ضمك متقدمًا بنتيجة 3/ 2.

تصرف غريب من كاريلي:

وكان الشوط الأول والثاني من المباراة انتهيا بفوز ضمك بثلاثية لهدفين، لكن يبدو أن الأمر لم يُعجب كاريلي الذي طلب إقامة شوط ثالث حتى نجح العميد في إحراز هدف التعادل الثالث عبر اللاعب خالد السميري.

رسالة نارية إلى إدارة الاتحاد:

وفي سياق آخر، وجّه الناقد الرياضي محمد أبو هداية تحذيرًا ناريًّا لإدارة العميد، بأن موسم 2020/ 2021 سيكون كارثيًّا على العميد، وذلك بسبب عدم الاهتمام بالتعاقد مع صفقات قوية للفريق الكروي الأول سواء كانت محلية أو أجنبية.

وكتب أبو هداية اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مطلع الأسبوع المقبل، ينطلق الموسم الجديد وكافة الأندية تعاقدت مع أجانب ومحليين حسب احتياجات كل نادٍ ما عدا العميد، حيث إن لديه إدارة ليس لديها أولويات للموسم ولا يهمها الأمر فيما يبدو، واضح أنه موسم للعميد مقلق ومخيف لعشاقه، ولكن لا حل آخر سوى دعم الفريق كما هو حاليًّا”.

وأضاف أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية: “عمومًا أتمنى ألا يخرج علينا من عشاق العميد وغيرهم من يقول أين أنتم، ولماذا لم تتحدثوا وتحذروا،إلخ، متى تردت النتائج لا سمح الله، عليكم بالهدوء والصبر واحتساب الأجر، وعدم الشتم والسب لأنها مجتمعة، لن تحل المشكلة ولن تُنهي كل هذا البؤس، فالإدارة المفلسة سبب كل شيء”.

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