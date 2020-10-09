تصرف مثير من إدارة برشلونة يُنذر برحيل ليونيل ميسي

المواطن - محمد سمعه

صدر تصرف مثير من نادي برشلونة الإسباني بالفترة الأخيرة، أعطى تلميحًا إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي بات قريبًا من الرحيل عن برشلونة في صيف العام المقبل.

وتحدثت صحيفة “أس” الإسبانية عن تصرف إدارة برشلونة برئاسة جوزيب بارتوميو مع ميسي، حيث لم يظهر النجم الأرجنتيني في الإعلان الترويجي لأرقام اللاعبين بالموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الشهيرة في إسبانيا إلى أن تصرف نادي برشلونة بمثابة إعلان ضمني عن أن ميسي سيغادر البارشا في صيف عام 2021 بعد نهاية عقده في يوليو المقبل.

لماذا استمر ليونيل ميسي مع برشلونة ؟

وخلال حديث ميسي في الـ4 من سبتمبر الماضي لـ Goal Espania أكد النجم الأرجنتيني أنه رفض اللجوء للقضايا والمحاكم ضد برشلونة؛ بسبب عشقه للنادي الذي تربى فيه، مضيفًا أنه استقر على البقاء مع الفريق الكتالوني وبشكل رسمي.

3 أندية أوروبية اهتمت بضم ميسي:

وكان اللاعب الأرجنتيني أثار الجدل في الشهر الماضي، حيث تحدثت العديد من التقارير الصحافية عن الأندية المهتمة بالتعاقد معه مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وساندت رابطة الدوري الإسباني، شكوى نادي برشلونة ضد اللاعب الأرجنتيني، وذلك بعد أن طلب الرحيل، حيث طالب البارشا بالحصول على 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد ميسي.

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