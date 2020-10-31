تصريحات مثيرة من مدرب ضمك عقب الخسارة من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب ضمك، الجدل وذلك بعد أن تحدث عن التحكيم عقب الخسارة من نادي الهلال بثنائية نظيفة اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب ضمك يثير الجدل بعد الخسارة من الهلال:

وتحدث ابن زكري عقب المباراة قائلًا: “لابد وأن يتطور التحكيم السعودي، وهناك أشياء كثيرة يجب أن تتطور”.

وأضاف مدرب ضمك: “الظروف لم تساعدنا اليوم، وكان من الممكن إحراز 3 أهداف في بداية المباراة، وفريقي لعب في أجواء غير مناسبة، وتحت غضب شديد”.

وتابع ابن زكري: “الهلال فريق كبير، ولكننا لم نكن موفقين”.

أحداث المباراة بين الفريقين:

وانتهت مباراة الهلال وضمك اليوم بفوز الزعيم بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة السابعة عشرة، بعد تمريرة متقنة من زميله البيروفي أندري كاريلو.

وخلال الشوط الأول قاتل الزعيم، وذلك من إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه وذلك لإضافة الهدف الثاني، حتى نجح الفرنسي جوميز في التهديف من جديد وإضافة الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الستين، بعد تمريرة رائعة من اللاعب محمد البريك.

ولم تتغير النتيجة حتى نجح أزرق العاصمة، في الفوز بهدفين نظيفين، ليصل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني في الدوري، ومتقاسمًا الصدارة مع فريق الفتح.

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