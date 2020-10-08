تضخم الغدة الدرقية السرطاني

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هو الفرق بين تضخم الغدة الدرقية السرطاني الحميد والخبيث، حيث يوجد بينهم الكثير من الاختلافات، كما أن الأورام السرطانية هي كتل تحدث عندما يزيد حجم الخلايا كثيرًا، وتنقسم لأورام حميدة وأورام خبيثة.

تضخم الغدة الدرقية السرطاني الحميد والخبيث

قبل أن نتعرف على ما الفرق بين تضخم الغدة الدرقية السرطاني الحميد والخبيث من حيث العلاج فيجب أن نتعرف أولاً على تضخم الغدة الدرقية السرطاني الحميد والخبيث.

فالأورام تكون عبارة عن كتل تتشكل في حالة خروج الخلايا ونموها خارج نطاق السيطرة، كما أن هذه الأورام تنقسم إلى أورام حميدة أو أورام خبيثة.

الأورام الحميدة

النوع الحميد يعرف بعدم قدرته على الانتشار، كما أنه يكون من السهل استئصاله دون أن يحدث أي أذى للمريض، كما أن الأورام الحميدة لا تتحول إلى سرطانية.

ولكن النوع الخبيث فهو يكون منتشر في مناطق أخرى في الجسم في حالة لم يتم الإسراع في معالجته، كما أنه ينمو بسرعة كبيرة.

الأورام الخبيثة

الأورام الخبيثة تتميز بأنها أورام سرطانية تنتشر في أعضاء كثيرة عن طريق القنوات اللمفاوية وأيضًا الأوعية الدموية، كما تغزو أيضًا الأنسجة التي تكون قريبة منها وأعراض الأورام الخبيثة من الممكن أن يكون كالتالي:

أن يشعر المريض بالإرهاق الشديد، ويعتبر هذا العرض من الأعراض المهمة مع نمو الورم، كما أنه من الممكن أن يظهر أيضًا في المراحل المبكرة في بعض الأورام مثل سرطان الدم.

أن يلاحظ المريض نقصان كبير في الوزن بدون أي مبرر وهذا من الممكن أن يكون من أول العلامات التي يلاحظها مرضى السرطان مثل سرطان المعدة والرئة والمريء والبنكرياس.

أن يكون هناك نزيف بدون أي سبب وهذا النزيف يحدث في المراحل المبكرة من في بعض أنواع السرطان.

أن يحدث تغير في الإخراج لدى المصاب سواء في الإسهال أو الإمساك وتغير في شكل البراز، ومن الممكن أن تكون هذه العلامة علامة على الإصابة بسرطان القولون.

أن يكون هذا المريض بحاجة شديدة إلى التبول سواء أقل أو أكثر من السابق أو أن يشعر المريض بألم عندما يذهب للتبول ومن الممكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان في البروستاتا أو المثانة.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم فهذه العلامة تعتبر من العلامات الشائعة التي تشير إلى السرطان.

وجود تغير في الجلد.

نزول دم أو ظهور بقع بيضاء في الفم وعلى اللسان.

خشونة الصوت والإصابة بالسعال.

أنواع أورام الغدة الدرقية وكيفية تشخيصها وعلاجها

بعد أن تعرفنا على الفرق بين تضخم الغدة الدرقية السرطاني الحميد والخبيث فيجب أيضًا أن نتعرف على أنواع أورام الغدة الدرقية وكيفية تشخيصها وعلاجها.

فالغدة الدرقية تكون على هيئة فراشة وتكون موجودة في الجزء الأمامي السفلي من الرقبة، كما أنها تنقسم نصفين الفص الأيسر والفص الأيمن ويربطهم البرزخ.

كما أن أورام الغدة الدرقية تتكون في إحدى الفصين أو في الإثنين أو في الفصين معًا وهذه الأورام تنشأ بسبب النمو والانقسام الذي يحدث لخلايا الغدة الدرقية بسرعة وبشكل ليس طبيعي وينتج عن ذلك تكون كتل أو ورم خبيث أو حميد يسمى بأورام الغدة الدرقية.

ويعد سرطان الغدة الدرقية من الأنواع الغير شائعة، كما أن نسبة حدوثه لدى النساء أكثر من الرجال، ويعتبر من ضمن أنواع السرطان التي من الممكن أن يتم علاجها بشكل كلي وبكل سهولة.

عوامل خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية

لم يتم التوصل حتى الآن للأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بأورام الغدة الدرقية، ولكن توجد بعض العوامل التي تعمل على زيادة احتمال الإصابة بالغدة الدرقية مثل:

التعرض للأشعة: الأشخاص الذين لم يتعرضوا للعلاج الإشعاعي أثناء طفولتهم يكونون عرضة للإصابة بأورام الغدة الدرقية أكثر من غيرهم بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعرضوا للغبار الذي ينتج عن الانفجار.

الوراثة: في حالة وجود شخص في العائلة مصاب بالغدة الدرقية أو في حالة الإصابة بمرض من الأمراض الموروثة مثل سرطان الغدة الدرقية النخاعي العائلي أو الورم الصماوي المتعدد أو متلازمة كودن.

السن والجنس: حيث أن معدل الإصابة بأورام الغدة الدرقية لدى النساء يكون أكبر من الرجال بمقدار يصل إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف.

وفي العادة تظهر الإصابة بأورام الغدة الدرقية في العمر بين 40 حتى 50 عام، ولكن الرجال يظهر لديهم في سن يتراوح بين 60 الى 70 عام.

ما الفرق بين تضخم الغدة الدرقية السرطان الحميد والخبيث من حيث العلاج

الأورام الحميدة

في بعض الأحيان يكتفي الطبيب بالانتظار بدون أن يقوم بإجراء أي علاج إلا في حالة حدوث مشكلة، ولكن لو ظهرت الأعراض على المريض لابد أن يتم إزالة هذه الأورام جراحيًا بدون التأثير على الأنسجة التي تكون المجاورة لها.

كما يوجد بعض أساليب العلاج للأورام الحميدة الغير جراحية مثل العلاج الدوائي والعلاج الإشعاعي.

الأورام الخبيثة

الأساليب العلاجية التي يتم من خلالها علاج الأورام الخبيثة ما يلي:

العلاج الكيماوي : فهذا العلاج يكون بالأدوية.

: فهذا العلاج يكون بالأدوية. العلاج الموجه : فهذا النوع من العلاج يتم عن طريق استخدام بعض الأدوية أو بعض المواد، كما أن الهدف منه هو مهاجمة الخلايا السرطانية بدقة وينتج عن هذا الأسلوب تلف بسيط جدًا للخلايا التي تكون غير سرطانية.

: فهذا النوع من العلاج يتم عن طريق استخدام بعض الأدوية أو بعض المواد، كما أن الهدف منه هو مهاجمة الخلايا السرطانية بدقة وينتج عن هذا الأسلوب تلف بسيط جدًا للخلايا التي تكون غير سرطانية. العلاج الإشعاعي : هذا العلاج يتم من خلاله تدمير الخلايا السرطانية عن طريق موجات عالية أو جزيئات العلاج الجراحي.

: هذا العلاج يتم من خلاله تدمير الخلايا السرطانية عن طريق موجات عالية أو جزيئات العلاج الجراحي. العلاج المناعي: حيث يقوم جهاز المناعة الخاص بالمريض بمحاربة الخلايا السرطانية.

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