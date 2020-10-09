تطبيق اعتمرنا الوحيد الذي يمكن من خلاله الحجز للعمرة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أن التطبيق الوحيد الذي يمكن من خلاله الحجز للعمرة هو تطبيق اعتمرنا الصادر من الوزارة، ولا يوجد أي تطبيق آخر.

وأوضحت الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن تحميل تطبيق اعتمرنا للأندرويد من هنا أو للأيفون هنا أو لـ هواوي من هنا.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بدأت استقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا يوم الأحد الموافق 17صفر 1442هـ.

مزايا تطبيق اعتمرنا:

استخراج تصريح العمرة والزيارة إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد. اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.



وسجل تطبيق اعتمرنا في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309,686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224,929 مسجلًا أساسيًّا و84,757 مرافقًا.

متوسط الأعمار:

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51- 60 عامًا هي النسبة الأقل؛ حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41- 50 عامًا بنسبة 14%، ثم المعتمرين من 20- 30 عامًا بنسبة 17%، تليها الفئة العمرية 31- 40 عامًا بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%.

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