تطبيق توكلنا يُوضح شروط التسجيل للزائرين

جدد تطبيق توكلنا التذكير بأنّ الزائر الذي لديه بطاقة هوية زائر أو تأشيرة زائر يمكنه التسجيل برقم الجواز من خلال خيار (الزائر/ الخليجي).
التسجيل برقم الجواز في تطبيق توكلنا:
وأوضح التطبيق، أنّ التسجيل للزائرين يتطلب التواجد داخل المملكة، وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، إدخال رقم الجوال وكلمة مرور.
خطوات الحصول على التصريح:
وكشف تطبيق توكلنا عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي، والذي يمكن للمواطنين من خلاله التجمع واللقاء وفق إجراءات احترازية ووقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح تطبيق توكلنا ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الثلاثاء، خطوات طلب الحصول على تصريح تجمع، والتي تأتي كالآتي:
• التوجه إلى الخدمات بعد الدخول على التطبيق.
• اختر طلب التصريح.
• اختر تصريح تجمع.
• حدد نوع التصريح إذا كان حكوميًّا أو تجاريًّا أو شخصيًّا.
• املأ بيانات التصريح مثل اسم التجمع والعدد المسموح له والأشخاص المخولين.
اطلب التصريح.
• سيظهر لك التصريح في قائمة تصاريح التجمع من الخدمات.
• بعد الضغط على التصريح سيظهر لك QR لمسحه من قبل الزوار.