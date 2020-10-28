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تطبيق توكلنا يُوضح شروط التسجيل للزائرين
يجب التواجد داخل المملكة

تطبيق توكلنا يُوضح شروط التسجيل للزائرين

2020/10/28
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تطبيق توكلنا يُوضح شروط التسجيل للزائرين
المواطن - الرياض
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1 التسجيل برقم الجواز في تطبيق توكلنا:
2 خطوات الحصول على التصريح:

جدد تطبيق توكلنا التذكير بأنّ الزائر الذي لديه بطاقة هوية زائر أو تأشيرة زائر يمكنه التسجيل برقم الجواز من خلال خيار (الزائر/ الخليجي).

التسجيل برقم الجواز في تطبيق توكلنا:

وقال تطبيق توكلنا ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأنّ من لديه تأشيرة عمل تسجيل بتوكلنا يمكنه استخراج تصريح العمرة، عن طريق التسجيل برقم الجواز من خلال خيار الزائر.

وأوضح التطبيق، أنّ التسجيل للزائرين يتطلب التواجد داخل المملكة، وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، إدخال رقم الجوال وكلمة مرور.

خطوات الحصول على التصريح:

وكشف تطبيق توكلنا عن خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي، والذي يمكن للمواطنين من خلاله التجمع واللقاء وفق إجراءات احترازية ووقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تطبيق توكلنا ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الثلاثاء، خطوات طلب الحصول على تصريح تجمع، والتي تأتي كالآتي:

• التوجه إلى الخدمات بعد الدخول على التطبيق.
• اختر طلب التصريح.
• اختر تصريح تجمع.
• حدد نوع التصريح إذا كان حكوميًّا أو تجاريًّا أو شخصيًّا.

• املأ بيانات التصريح مثل اسم التجمع والعدد المسموح له والأشخاص المخولين.
اطلب التصريح.

• سيظهر لك التصريح في قائمة تصاريح التجمع من الخدمات.
• بعد الضغط على التصريح سيظهر لك QR لمسحه من قبل الزوار.


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