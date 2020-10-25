تطبيق WhatsApp يطور ميزة مهمة لهواتف أندرويد

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل WhatsApp على طرح ميزة حديثة لمستخدمي أندرويد بحيث يمكنهم قريبًا الاستمتاع بطريقة جديدة لتأمين حسابهم، وهي خاصية متاحة بالفعل على هواتف الآيفون.

الميزة الجديدة من WhatsApp

وسيستخدم تطبيق الدردشة المملوك لـ فيسبوك مستشعرات التعرف على الوجه للاحتفاظ بسجل الدردشة الفردية والجماعية بعيدًا عن أعين المتطفلين حتى إذا كان هاتفك غير مقفل.

وبحسب Express.co.uk كشف الفريق في موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع آخر تحديثات التطبيق عن تفاصيل جديدة حول الميزات غير المعلنة التي يتم اختبارها.

وعثر WABetaInfo عند البحث في أحدث إصدار تجريبي على أندرويد، على تحديث جديد في قائمة إعدادات WhatsApp تم فيه استبدال قفل بصمة الإصبع الموجود في الإصدارات الحالية من التطبيق بـ Biometric Lock، وهذا يشير إلى أن التطبيق سيقبل جميع طرق الفتح البيولوجية التي تستخدمها الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بما في ذلك بصمة الإصبع وقزحية العين والتعرف على الوجه.

ومن غير المعروف متى ستتاح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين على أندرويد، وعما إذا كانت ستتاح لجميع الشركات المصنعة مثل هاتف OnePlus الصيني و Pixel 4 من قوقل.

وتعليقًا على الإصدار التجريبي من النظام، قال جيك مور، أخصائي الأمن السيبراني لـ Express.co.uk: تضيف أي طبقة أمان إضافية حماية إلى الحساب، ولكن إذا تتطلب ذلك إدخال كلمة المرور في كل مرة، فإن الأمر يصبح مزعجًا للمستخدم، لذلك فإن طرق الفتح البيولوجية مثل التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع توفر السهولة مع الأمان.

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