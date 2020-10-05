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تطور جديد حول أزمة مباراة يوفنتوس ضد نابولي
تم إلغاؤها أمس لعدم وصول فريق نابولي

تطور جديد حول أزمة مباراة يوفنتوس ضد نابولي

2020/10/05
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تطور جديد حول أزمة مباراة يوفنتوس ضد نابولي يوفنتوس ضد نابولي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 فريق نابولي تخلف عن الحضور
2 رابطة الدوري حسمت مصير مباراة يوفنتوس ضد نابولي

تحدثت تقارير صحافية إيطالية عن التطورات الجديدة التي ظهرت بعد إلغاء مباراة يوفنتوس ضد نابولي التي كان من المقرر إقامتها أمس الأحد بـ الدوري الإيطالي.

وأفاد موقع “فوتبول إيطاليا” الشهير أن القاضي جيرادو ماسترانديرا رئيس لجنة الانضباط بـ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيستمع إلى كافة الأطراف ثم سيطلب فتح تحقيق حول عدم قدوم فريق نابولي للمباراة ثم سيُصدر القرار النهائي عن اللقاء.

فريق نابولي تخلف عن الحضور

يذكر أن فريق نابولي كان تخلف عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب أليانز آرينا معقل فريق اليوفي، حيث اعتُبر خاسرًا بثلاثية دون رد.

رابطة الدوري حسمت مصير مباراة يوفنتوس ضد نابولي

وفي وقت سابق، أكدت رابطة الدوري في بيانها على أن مباراة اليوفي ونابولي ستقام اليوم وبصورة طبيعية مضيفة أن خطاب الهيئة الصحية المحلية كان يُخبر الجميع بأن العزل المنزلي مقتصر فقط على الأشخاص القريبين من البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الذي أُصيب بـ كورونا.

وأشار بيان رابطة الدوري الإيطالي إلى أن المباراة ستُقام بالأشخاص الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية.

يوفنتوس ضد نابولي


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