تطور جديد يُعجل بإقالة روي فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، قريبًا من الإقالة ومغادرة الفريق بعد الخسارة أمس الخميس من نادي التعاون بهدف دون رد، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

داعمو الإدارة يرفضون بقاء مدرب النصر:

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية نقلًا عن برنامج “الحصاد الرياضي” أن الداعمين لإدارة النصر يرفضون استمرار المدرب البرتغالي، الذي سُجلت عليه الكثير من الملاحظات منذ الموسم قبل الماضي، ويُفضلون إقالته فورًا، كما أكدت مصادر البرنامج أن الإدارة لا تزال مجتمعة حتى هذه اللحظة، لاتخاذ القرار النهائي.

ولكن إذا اتخذت إدارة العالمي قرارًا بإقالة فيتوريا فسوف تتعرض لخسارة مالية كبيرة وهي دفع 12 مليون يورو للمدرب البرتغالي، وهي قيمة الشرط الجزائي والتعويضات التي ستُدفع للمدرب بسبب عدم استكمال العقد الممتد إلى عامين.

إقالة فيتوريا إهدار للمال العام:

وكان الناقد الرياضي خالد القحطاني تحدث لـ برنامج “الدوري مع وليد” مؤكدًا أنه ضد قرار إقالة المدرب البرتغالي، حتى لا يتعرض العالمي لخسارة فنية وأخرى اقتصادية. وأضاف القحطاني أن المدرب الجديد الذي سيأتي خلفًا لـ المدرب البرتغالي قد يرفض الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة النصر باختيارات فيتوريا مما يعني إهدارًا للمال العام. وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن إقالة المدرب البرتغالي وتعيين مدرب آخر يمثل إهدارًا للمال العام، كون المملكة هي التي تتولى الإنفاق على دعم الصفقات للأندية.

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