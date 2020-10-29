‎الرئيسية
الرياضة
تطور جديد يُعجل برحيل عمر السومة عن الأهلي
بعد الخسارة ضد النصر في كأس الملك

تطور جديد يُعجل برحيل عمر السومة عن الأهلي

2020/10/29
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
231
0
طباعة
تطور جديد يُعجل برحيل عمر السومة عن الأهلي عمر السومة مهاجم الأهلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 كثرة الضغوطات ستُجبر عمر السومة على الرحيل:
2 رئيس الأهلي يحسم مصير السومة:

تعرض النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، لانتقادات قوية من قبل جمهور الأهلي؛ وذلك بسبب هبوط مستواه وإهداره للفرص في لقاء النصر الذي أُقيم أول أمس الثلاثاء في دور الـ4 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأهلي ودع بطولة الكأس، بعد الخسارة من النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

كثرة الضغوطات ستُجبر عمر السومة على الرحيل:

وربما يفكر السومة في الرحيل عن الراقي، بسبب كثرة الضغوطات التي تعرض لها من قبل جمهور الأهلي، كما أشار الإعلامي الرياضي وليد الفراج إلى أن اللاعب السوري تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الأهلي بسبب إهداره للفرص في مباراة النصر أول أمس.

وكان النادي الأهلي ودع بطولة الكأس، حيث سجل عمر السومة هدف الراقي في شباك النصر، بينما سجل لـ النصر كل من البرازيلي بيتروس واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

رئيس الأهلي يحسم مصير السومة:

يذكر أن عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي ، كان كشف تفاصيل الخلاف مع عمر السومة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا في الوقت ذاته على بقائه مع الراقي.

وتابع عبدالإله مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “السومة لم يتحدث معي عن مبالغ مالية وكلامه كان عن الجانب الفني.. إن شاء الله باقي في الأهلي وسيكمل مسيرته في النادي”.


ذات صلة :
  • بايدن يقترب من تحقيق فوز تاريخي على ترامب في كاليفورنيا
    •
  • محطة مياه و20 صهريجًا لدعم جهود الدفاع المدني بحريق السودة
    •
  • حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل بعرض البحر
    •
  • فيديو.. الخطوط الجوية القطرية تُواجه عقوبات صارمة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :