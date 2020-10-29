تطور جديد يُعجل برحيل عمر السومة عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعرض النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، لانتقادات قوية من قبل جمهور الأهلي؛ وذلك بسبب هبوط مستواه وإهداره للفرص في لقاء النصر الذي أُقيم أول أمس الثلاثاء في دور الـ4 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأهلي ودع بطولة الكأس، بعد الخسارة من النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

كثرة الضغوطات ستُجبر عمر السومة على الرحيل:

وربما يفكر السومة في الرحيل عن الراقي، بسبب كثرة الضغوطات التي تعرض لها من قبل جمهور الأهلي، كما أشار الإعلامي الرياضي وليد الفراج إلى أن اللاعب السوري تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الأهلي بسبب إهداره للفرص في مباراة النصر أول أمس.

وكان النادي الأهلي ودع بطولة الكأس، حيث سجل عمر السومة هدف الراقي في شباك النصر، بينما سجل لـ النصر كل من البرازيلي بيتروس واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

رئيس الأهلي يحسم مصير السومة:

يذكر أن عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي ، كان كشف تفاصيل الخلاف مع عمر السومة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا في الوقت ذاته على بقائه مع الراقي.

وتابع عبدالإله مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “السومة لم يتحدث معي عن مبالغ مالية وكلامه كان عن الجانب الفني.. إن شاء الله باقي في الأهلي وسيكمل مسيرته في النادي”.

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