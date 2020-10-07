تطور مفاجئ يُقلق أندية دوري المحترفين حول الحكام

المواطن - محمد سمعه

تستعد أندية دوري المحترفين، لانطلاق منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 بدءًا من يوم 17 أكتوبر الجاري.

وفجر الناقد الرياضي فهد الدريهم مفاجأة حول حكام أول جولتين من الدوري حيث قال عبر حسابه في “تويتر” إن أول جولتين من الدوري ستشهدان تعيين حكام محليين للمباريات.

وأكد الدريهم أنه سيصعُب على حكام النخبة في القارة الأوروبية الحضور إلى السعودية لتحكيم المباريات في دوري المحترفين وذلك بسبب فترة العزل الصحي في حال وصلوا للسعودية أو عند عودتهم إلى بلدهم.

قرار مهم من اتحاد القدم قبل انطلاق دوري المحترفين

وفي يوم الخميس الماضي، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “دوري المحترفين” موسم 2020/2021 سواء كانت على أرض الفريق أو خارجه.

وأوضح اتحاد القدم لكرة القدم في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يومًا على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية باستثناء الجولة الأولى، يتم رفع الطلب قبل 14 يومًا من المباراة نظرًا لقرب بداية انطلاق الدوري.

17 أكتوبر بدء الإثارة ومباريات الموسم الجديد

وستبدأ مباريات الدوري يوم 17 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تأخر إنهاء موسم 2019/2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

شارك الخبر