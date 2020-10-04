تطور يُهدد إقامة مباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها اليوم الأحد، أصبحت مهددة بعدم الانطلاق وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في فريق نابولي.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية اليوم إن ماتيا جراساني محامي نادي نابولي أشار إلى أن هيئة الصحة المحلية طلبت من لاعبي نابولي البقاء في منازلهم تنفيذًا لفترة العزل المنزلي، مضيفًا أنه أبلغ رابطة الدوري الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ونادي يوفنتوس، بعدم قدرة فريق نابولي على السفر إلى تورينو لخوض مباراة اليوم.

سفر نابولي سيكون خرقًا للقانون

وأشار محامي نابولي إلى أن سفر الفريق الكروي الأول بالنادي إلى تورينو قد يُعرضه للمساءلة القانونية بسبب خرق التعليمات الصحية بالبقاء في المنزل.

وقبل انطلاق مباراة يوفنتوس ضد نابولي، كان فريق يوفنتوس أكد أنه سيذهب إلى ملعب المباراة بسبب عدم تسلمه أي قرار رسمي من رابطة الدوري الإيطالي حول تأجيل اللقاء لموعد آخر.

توقيت مباراة يوفنتوس ضد نابولي

ومن المقرر في الأساس، انطلاق المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “آليانز ستاديوم” في مدينة تورينو الإيطالية.

وقبل المباراة، يتواجد فريق يوفنتوس في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما نادي نابولي فيتواجد بالمركز الثالث.

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