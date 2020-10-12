تطوير المزايدات يمنح الأمريكيَّين ميلغروم وويلسون نوبل الاقتصاد

المواطن- محمد داوود- جدة

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز الأمريكيَّين بول ميلغروم وروبرت ويلسون بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لتطويرهما نظرية المزايدات وابتكار صيغ جديدة للمزايدات.

مفهوم المزايدات اقتصاديًا

وحول مفهوم المزايدات يقول الاقتصادي جمال محمد لـ”المواطن“، هناك نوعان من المزادات، وهو مزاد مباشر بوجود جميع الأشخاص الذين يتفاوضون في السعر، أو المزاد الإلكتروني الذي يتم عن طريق الإنترنت.

وتابع قائلًا، المزاد بشكل عام هو عملية بيع وشراء عن طريق تقديم سعر (بواسطة من يرغب في الشراء) يزيد عن السعر المُقدم سابقًا وحتى الوصول إلى السعر الأعلى الذي لا يستطيع أحد أن يزيد عليه، إذ يقوم فرد أو مجموعة بإدارة جلسة المزايدة وإتمام عملية البيع لمن يرسو عليه المزاد.

تقديم أعلى سعر

ولفت إلى المجتمعات العربية تسمي مكان المزايدة بالحراج، وهناك يفاوض الأشخاص على الأسعار بتقديم أعلى سعر للمنتج إلى أن يتم الوصول إلى رقم محدد ويسجل البيع، وهذا الأمر نشهده كثيرًا في بيع السيارات والعقارات والصقور وغير ذلك.

وأشار إلى أنه توجد بعض الصيغ المعدَّلة للمزاد مثل مزادات السعر الوحيد الأعلى، أي أن كل شخص يحق له المزايدة مرة وحدة فقط، مما يشجعه على عرض سعر عالٍ على أمل ألّا يزيد أحد على السعر الذي عرضه، وهناك نوع مشابه من المزادات لا يكون علنيًا ويُسمى عطاء الظرف المختوم أو المناقصات، وهذا النوع غالبًا ما يستخدم في عمليات التجارة الحكومية أو الرسمية.

المزايدات الإلكترونية بلا عوائق

وخلص إلى القول: “هناك المزايدات الإلكترونية وفيها سهولة لقاء المشترين بالبائعين، حيث لا يتوجب على المشترين أو البائعين التواجد في نفس المكان حيث يكفي اتصالهم بالإنترنت من أي مكان حول العالم، ولا توجد عوائق زمنية؛ إذ يمكن أن تحدث المزايدات في أي وقت خلال اليوم، وقد يستمر المزاد على سلعة معينة لعدة أيام، مما يعطي الوقت الكافي للبحث عن السلعة أو الخدمة ثم القرار حول البدء بالمزايدة من عدمه”.

نوبل العلوم الاقتصادية

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قد أعلنت اليوم فوز الأمريكيَّين بول ميلغروم وروبرت ويلسون بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2020.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي استحقا الجائزة “لتطويرهما نظرية المزايدات وابتكار صيغ جديدة للمزايدات”.

وحصل كل منهما على نصف الجائزة، التي تبلغ قيمتها هذا العام عشرة ملايين كرونة (1.1 مليون دولار) هذا العام، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

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