تعديل على إنستجرام يهم الملايين

المواطن - متابعة

قال القائمون على تطبيق إنستجرام: إن ميزة البث المباشر حصلت على تعديل قد يجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين.

وأضاف القائمون على التطبيق أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر إنستجرام أصبحت الآن 4 ساعات بدلًا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم، وأن هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخًا جيدًا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أي شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.

وسيكون بإمكان المستخدمين أيضًا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يومًا، أي على غرار القصص والمنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.

ويرى القائمون على إنستجرام أن زيادة مدة ساعات البث المباشر عبر التطبيق ستساعد الكثير من المستخدمين، وخصوصًا الذين يستعملون هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.

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