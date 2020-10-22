تعرف على حكام مباريات الدوري السعودي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

مباريات الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري السعودي للمحترفين في إطار منافسات الجولة الثانية بـ3 مواجهات قوية، حيث يلعب الهلال مع أبها، ويحل النصر ضيفًا على التعاون، ويواجه الأهلي فريق الوحدة.

وأُقيمت الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يومي السبت والأحد، وشهدت العديد من المفاجآت أبرزها خسارة النصر والاتحاد أمام الفتح والاتفاق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة أبها ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويُديرها ماجد الشمراني، ويُساعده فهد العمري وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع خالد الجهني، وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، ويُساعده عادل شراحيلي.

ويُدير محمد الهويش مباراة التعاون ضد النصر التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويُساعده خلف الشمري وعماد عسكر، والحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو محمد البريدي، ويُساعده محمد الشهري.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الأهلي ضد الوحدة على ملعب الجوهرة المشعة، ويُدير اللقاء تركي الخضير، ويُساعده محمد العبكري وسعد الشبرمي، وعبدالله الحربي حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو سامي الجريس، ويُساعده عبدالعزيز البريه.

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