تعرف على خدمات الجوازات الجديدة عبر منصة أبشر أعمال

المواطن - الرياض

كشفت الجوازات السعودية عن الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة عبر منصة أبشر أعمال.

منصة أبشر أعمال

وأوضحت الجوازات على تويتر، أن الخدمات الإلكترونية الجديدة، والتي تمّ تقديمها من خلال منصة أبشر أعمال، وتأتي تلك الخدمات كالآتي.

خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة. خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم المتواجد خارج المملكة. خدمة تجديد هوية مقيم للمقيم المتواجد خارج المملكة.

وكان وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، دشن قبل أيام وعبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد – أبشر أعمال – مقيم).

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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