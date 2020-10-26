تعرف على موعد صرف الدفعة الـ36 من حساب المواطن

وعادة ما يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ35

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين %10 من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 96% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكـورُ المستقلون 44%، موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.