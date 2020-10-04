تعليق بغلف على لقطة عبدالرحمن الحلافي

المواطن - محمد سمعه

وجّه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، رسالة تحفيزية إلى عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بـ النصر، وذلك بعد أن جلس حزينًا عند قائم المرمى بعد خسارة العالمي بطاقة التأهل إلى الدور النهائي في دوري أبطال آسيا.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” : “انهض أيها البطل، وأكمل مشروعنا لا للانكسار، قم ولا تنس أنك وصيف الدوري وبطل السوبر ووصلت لنصف نهائي آسيا وبفريق شاب تم تكوينه حديثًا، وأمامك فرصة للعب في العالمية مع الخاسر من شرق آسيا، وأمامك دوري ومتأهل لنصف نهائي كأس الملك، قم، ووقع مع مطلب الجمهور الليلة”.

وليد عبدالله يدعم عبدالرحمن الحلافي

وحرص بعض من أعضاء الجهاز الفني والإداري في النصر إضافة للحارس وليد عبدالله على شد أزر الحلافي، بعد خسارة العالمي ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

أول قرار من إدارة النصر بعد الخسارة

وفي وقت سابق، قدمت إدارة نادي النصر احتجاجًا لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد خسارة بطاقة التأهل لـ نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية ضد فريق بيرسبوليس الإيراني أمس السبت.

وقررت إدارة العالمي التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري الأبطال وفقًا لـ “الرياضية”.

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