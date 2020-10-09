تعليق جستنيه بعد رفض الاتحاد الآسيوي احتجاج النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه على رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتجاج النصر الذي تقدم به ضد نادي بيرسبوليس الإيراني عقب نهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي.

الاتحاد الآسيوي تأخر في قراره:

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “لماذا هذا التمطيط؟! كل هذه المدة من قبل الاتحاد القاري، وتأخره في إصدار القرار، ما دام أنه سيستند على المادة رقم 59 ببساطة لأنه استفاد من درس قراره السريع الذي اتخذه ضد نادي الهلال، والنقد الموجه إليه وقتها وللجانه الظالمة فتمهل هذه المرة ليتجنب قول إنه اتحاد سيئ النية تجاه الكرة السعودية”.

وأضاف جستنيه: “لم يكن مستغربًا رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحتجاج نادي النصر، فقد كان هذا الموقف متوقعًا، ولو تم قبوله لأصبح المستغرب الذي يدعو إلى الدهشة، صحيح والله قهر ضاعت، بطولة سهلة جدًّا وتساهل المدرب واللاعبين أمام فريق كان من الممكن هزيمته، معوضين خير وبإذن الله، النصر قادر على تحقيقها قريبًا”.

وكان الاتحاد القاري رفض التعليق على بيان النصر، بعد رد اعتراضه.

بيرسبوليس يُرسل ملف ليُوضح الأمور:

وأكد نادي بيرسبوليس الإيراني، بالأمس الخميس، إرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًّا على احتجاج العالمي.

وكان الفريق الإيراني قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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