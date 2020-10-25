تعليق عبدالله الحافظ بعد انتقاله إلى الوحدة

المواطن - محمد سمعه

علّق المدافع عبدالله الحافظ لاعب الهلال السابق، على مسيرته مع أزرق العاصمة، وذلك بعد انتقاله الرسمي لنادي الوحدة، قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وكتب الحافظ عبر حسابه في “تويتر” مجموعة من التغريدات قائلًا: “لكل قصة نهاية، لكن عندما تكون قصتك مع كيان كنادي الهلال حتمًا ستكون نهايتها سعيدة 8 سنين تقريبًا مضت، خدمة هذا الكيان العريق فإن وفقت فمن الله والحمد لله على ذلك وإن أخطأت فاعذروني”.

رسالة شكر من عبدالله الحافظ للأجهزة الفنية واللاعبين

وتابع الحافظ: “اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لجميع الأجهزة الفنية التي أشرفت علي واستفدت منهم، أقدم شكري لجميع الإدارات التي أشرفت علي وقدمت كامل دعمها لي ولزملائي اللاعبين، وهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن سعد، والكابتن سامي الجابر، والأمير محمد بن فيصل، والأستاذ فهد بن نافل، ولا أنسى إخواني الكابتن فهد المفرج، والكابتن سعود كريري.

رسالة الحافظ لجماهير الهلال

وأضاف عبدالله الحافظ: “أشكر زملائي اللاعبين على جميع اللحظات الجميلة والوقوف بعد العثرات ومشاركتهم في صعود المنصات خلال الفترة التي قضيناها معًا 9 بطولات زرقاء، وأخجل عندما أشكركم لأن الشكر لا يوفي حقكم، شكرًا لجميع: وقفاتكم، حضوركم، تشجيعكم، عتابكم ونقدكم البناء الذي أوصلنا للبطولات شكرًا من القلب، أحبكم”.

وتابع الحافظ: ” ختامًا .. رحلوا أساطير ونجوم من قبلي وبقي الهلال فهو الكيان الباقي ونحن جميعًا متحركون.. أتمنى أني وفقت في ترك انطباع طيب لدى جميع القلوب الزرقاء وأسأل الله لكم التوفيق”.

وكان الحافظ تُوج بـ الدوري السعودي 3 مرات مع الهلال، إضافة للفوز بكأس الملك مرة واحدة ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.

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