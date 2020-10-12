تعليق فينجر عن أوزيل بعد اهتمام النصر بضمه

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب الفرنسي أرسن فينجر مدرب آرسنال الإنجليزي السابق على أزمة الألماني مسعود أوزيل مع النادي اللندني، وذلك بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اهتمام نادي النصر بضم النجم الألماني مؤخرًا.

وفي تصريحات صحافية قال فينجر: “إنه لاعب موهوب، تشعر كأنه موسيقار أو فنان، وهو اختفى كثيرًا بعد رحيلي، وأقول إن كرة القدم الحديثة لم يعد بها مكان للفنانين”.

وأبدى نادي النصر، خلال الفترة الأخيرة رغبته الشديدة حول التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل نجم نادي آرسنال الإنجليزي الذي عانى من قلة المشاركة مع الجانرز في المباريات.

سبب اهتمام النصر بضم أوزيل

وفكّر النصر في ضم نجم آرسنال، وذلك لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا المنضم حديثًا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

وكان موقع Transfer Market ذكر أن اللاعب الألماني لعب فقط 1800 دقيقة في آخر موسمين مع آرسنال، حيث تم تقسيمها على 23 مباراة رسمية، مما يُظهر قلة مشاركة اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية مع النادي الإنجليزي.

ويأتي سر رغبة مسعود أوزيل بالبقاء في آرسنال، هو رغبته في استمرار حصوله على الراتب الأسبوعي الكبير الذي يتقاضاه من نادي آرسنال حيث يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، كما أن أوزيل يود معاقبة آرسنال ومديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بالاستمرار في الحصول على راتب مالي ضخم دون اللعب ولكن بشرط حضور التدريبات الجماعية وتنفيذ كل ما يُطلب منه.

رغم قلة المشاركة .. آرسنال يُكافئ نجمه الألماني

وقالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إنه يوجد بند في عقد اللاعب الألماني مع آرسنال يقضي بحصوله على 8 ملايين يورو كإضافات بسبب ولائه واستمراره في الآرسنال.

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