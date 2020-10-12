تعليق محمد البكيري على تصريحات رئيس الأهلي

المواطن - محمد سمعه

علّق الناقد الرياضي محمد البكيري على تصريحات عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي التي أدلى بها أمس الأحد في برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC.

البكيري يصف حديث رئيس الأهلي بالشفافية

وغرد البكيري اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ليت البعض لا ينسى مستقبلًا تصريحات عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي، شكرًا على الشفافية يا ريس”.

من ناحية أخرى، سيتخلى الراقي عن صفقة مهمة سعى للتعاقد معها، وذلك في حال كان السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول فضّل الرحيل عن الراقي.

الراقي يتخلى عن بن نابوهان بعد بقاء السومة

ولكن مع تأكيد عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي في تصريحات تلفزيونية أن السومة باق مع الأهلي، لن يفكر الراقي في ضم اللاعب الفاردو بن نابوهان لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي.

ومما يعزز من بقاء السومة في الراقي، هو إعلان مؤمنة عن تعاقد الفريق مع صفقات تلبية لطلب اللاعب السوري، الذي أبدى غضبه من ناحية الصفقات وليس من الناحية المالية.

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