تعليق وليد الفراج بعد خسارة النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على خسارة النصر في دور الـ4 ببطولة دوري أبطال آسيا ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

رسالة الفراج لجماهير النصر:

وكتب عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، كنت أتمنى استمرار الذهب الآسيوي تحت البيرق السعودي، حاول العالمي وبذل جهدًا، يستحق التقدير لكن باختصار لم يكن الحظ معه، العوض بإذن الله في النسخة المقبلة 2021”.

وصعد فريق بيرسبوليس الإيراني إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب فريق النصر في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين:

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي من المباراة، لم تتغير النتيجة رغم إهدار حمدالله كرة في العارضة، وقيامه بتسديد كرة خطيرة علت العارضة قليلًا حتى انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم تتغير النتيجة فيهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته.

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