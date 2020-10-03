تعليم القنفذة تعليقًا على مذاكرة طلاب فوق الجبال : استخدموا الخيارات المتاحة

المواطن - الرياض

أكدت إدارة تعليم القنفذة على ضرورة متابعة الطلاب لدروسهم في منازلهم بإشراف ومتابعة أولياء أمورهم وفق الخيارات التي حددتها الوزارة ممثلة في منصة مدرستي قنوات عين الفضائية، قنوات اليوتيوب وليس الخروج إلى أماكن أخرى بحجة البحث عن شبكة.

وكان فيديو متداول أظهر عددًا من الطلاب يجلسون تحت أشعة الشمس فوق منطقة جبلية مرتفعة بحجة البحث عن شبكة الإنترنت ما تسبب في حالة من ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل.

وقال الإدارة في بيان لها تعليقًا على مقطع فيديو متداول لطلاب يدرسون خارج منازلهم في أماكن غير مناسبة بحجة البحث عن شبكة: إشارة إلى المقطع المتداول لبعض الطلاب خارج منازلهم في أماكن غير مناسبة قيل إنهم يتابعون دروسهم خارج المنزل بحجة البحث عن شبكة، فإن إدارة تعليم القنفذة توضح أن المطلوب من الطلاب متابعة دروسهم في منازلهم بإشراف ومتابعة أولياء أمورهم وفق الخيارات التي حددتها الوزارة وليس الخروج إلى أماكن أخرى بحجة البحث عن شبكة.

وأضاف البيان : لذا تؤكد الإدارة على ضرورة بقاء الطلاب في المنازل، وبإشراف أولياء أمورهم؛ لمتابعة دروسهم علمًا أنَّ المدارس وفرق الدعم الفني تقوم بمساعدة أي طالب يجد صعوبة أو عائقًا في عملية التعلم وتسهيل الخيار المناسب له لاستمرار تعليمه.

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