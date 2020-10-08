تعليم تبوك يعلن نتائج مسابقتي لحن الوطن وبيتي سعودي

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم الخميس، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقتي “لحن الوطن” و”بيتي سعودي.. وطني سعودي” والتي نظمتها وحدة تطوير المدارس بتعليم منطقة تبوك كمبادرة منها في تعزيز الوطنية والانتماء لدى الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس والمشرف على تنظيم المسابقة سعود العطوي أن عدد الفيديوهات المشاركة بلغ 692 فيديو تم ترشيح 143 فيديو منها للمنافسة واستغرقت مدة المسابقة ثلاثة أيام.

وتعتمد مسابقة “لحن الوطن” على اختيار الطالب أو الطالبة لأحد المسارات (النشيد الوطني أو الإنشاد الحر للوطن).

وقد جاءت نتائج المسابقة كالتالي:

المركز الأول: رهام بنت رافع القرني ثانوية الأبناء الأولى.

المركز الثاني: غلا بنت طلال الشريف المتوسطة الثامنة.

المركز الثالث: حلا بنت ياسر المحسن مدارس دار الحنان.

وفيما يخص مسابقة “بيتي سعودي.. وطني سعودي “، أوضح العطوي أنها تعتمد على إقامة معرض مصغر داخل المنزل بمساحة صغيرة لا تتجاوز المترين تحكي جانبًا من جوانب الوطن ونهضته وتنميته وترك اختيار محتوى المعرض وطريقة إعداده للطلاب، وقد جاءت نتائج المسابقة كالتالي:

المركز الأول: شهد بنت صالح الحويطي المتوسطة الواحد والعشرون.

المركز الثاني: مشعل بن نايف العمراني الابتدائية السعودية بمحافظة حقل.

المركز الثالث: شهد بنت عادل الجهني المتوسطة الأولى.

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