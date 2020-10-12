تعليم تبوك يودع 2.4 مليون ريال مخصصات للميزانية التشغيلية

المواطن - واس

أودعت اليوم، إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مخصصات الميزانية التشغيلية، لمدارس المنطقة.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه المخصصات تشمل بندي المستلزمات التعليمية والرياضة (النشاط) وذلك لجميع مدارس المنطقة، بمبلغ ( 2،484،665) مليونين وأربع مئة وأربعة وثمانين ألف وست مئة وخمسة وستين ريال.

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