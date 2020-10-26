تعيين ياسر الرميان رئيساً لمجلس إدارة معادن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، قرار مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت من يوم الأحد 08 / 03 / 1442هـ الموافق 25 / 10 / 2020م ولمدة ثلاث سنوات، بتعيين ياسر بن عثمان الرمبان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وجاء نص قرار الشركة كالتالي:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت من يوم الأحد 08 / 03 / 1442هـ الموافق 25 / 10 / 2020م ولمدة ثلاث سنوات، قد قرر في اجتماعه الأول المنعقد في 25 أكتوبر 2020 م ما يلي:

تعيين معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرمبان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كما شكّل مجلس الإدارة كل من اللجان التالية:

اللجنة التنفيذية لجنة السلامة والاستدامة لجنة الترشيحات والمكافآت

وعيَن أعضاءهم، وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة.

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