تعيين ياسر الرميان رئيساً لمجلس إدارة معادن

المواطن - الرياض
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، قرار مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت من يوم الأحد 08 / 03 / 1442هـ الموافق 25 / 10 / 2020م ولمدة ثلاث سنوات، بتعيين ياسر بن عثمان الرمبان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وجاء نص قرار الشركة كالتالي:
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت من يوم الأحد 08 / 03 / 1442هـ الموافق 25 / 10 / 2020م ولمدة ثلاث سنوات، قد قرر في اجتماعه الأول المنعقد في 25 أكتوبر 2020 م ما يلي:
- تعيين معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرمبان رئيساً لمجلس الإدارة،
- وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
كما شكّل مجلس الإدارة كل من اللجان التالية:
- اللجنة التنفيذية
- لجنة السلامة والاستدامة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
وعيَن أعضاءهم، وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة.
ذات صلة :
الأمم المتحدة تصدم العالم مجدداً بشأن كورونا
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
سلطات أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهام بخرق إطلاق النار
سعود الطبية تحذر الآباء والأمهات: الصفار خطر يهدد أطفالكم
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments