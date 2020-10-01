تغريدة مثيرة من دي سوزا بعد إقصاء الأهلي

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا نجم الأهلي السابق، واللاعب الحالي لنادي بيشكتاش التركي، رسالة مثيرة عقب إقصاء الراقي من دوري أبطال آسيا بعد الخسارة ضد النصر في دور الثمانية أمس الأربعاء.

نص رسالة دي سوزا للاعبي الراقي:

وكتب دي سوزا عبر حسابه في “تويتر” متحدثًا عن إدارة الراقي: “تهانينا للاعبين وللجهاز الفني، سأظل أدعمكم ولكن من الصعب الفوز بـ شيء داخل الملعب، وخارج الملعب الأمور غير مستقرة ويفعلون كل شيء خاطئ”.

وكان الراقي خسر من النصر بثنائية دون رد أحرزها كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالفتاح عسيري ليُودع الفريق دوري أبطال آسيا من دور الثمانية.

من ناحية أخرى، سيُقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي العالمي، في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر، في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله”.

وكان العالمي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بمسماها الجديد.

سبب رحيل دي سوزا عن الأهلي:

ورحل جوزيف دي سوزا عن الأهلي وانضم إلى نادي بيشكتاش التركي، وذلك بعد أن فسخ عقده بسبب تأخر حصوله على المستحقات المالية المطلوبة.

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