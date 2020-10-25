تغريدة نور الدين أمرابط تضعه في أزمة جديدة

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب المغربي نور الدين أمرابط نجم نادي النصر في أزمة جديدة، وذلك على خلفية خلافه الأخير مع الإعلامي تركي السهلي الناقد لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية.

وكان الإعلامي تركي السهلي صرح لبرنامج “الديوانية”، بأن “عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالعالمي يسعى لإبعاد النجم المغربي بأسرع وقت، نظرًا لوجود خلاف شخصي عميق بينهما، كما أنه قام بإبعاد بيتروس عن الفريق أيضًا.

كيف رد نور الدين أمرابط على تصريحات السهلي ؟

ومن جانبه، حرص أمرابط على الرد على هذه التصريحات عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “إذا لم يكن لديك ما تقوله، لا تكذب على الناس مباشرة على شاشة التلفزيون”.

وبسبب هذه التغريدة فإن الإعلامي تركي السهلي تقدم ببلاغ رسمي لأحد أقسام الشرطة ضد نور الدين أمرابط، حيث جاء البلاغ بسبب تكذيب اللاعب المغربي لـ السهلي في وسائل الإعلام وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

أمرابط يرد على حقيقة خلافه مع الحلافي بصورة

وكان أمرابط نشر صورة جديدة مع عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول، لتُنهي الجدل الواسع الذي أُثير حول وجود مشكلة بين الثنائي بالفترة الأخيرة.

وعرض اللاعب المغربي الصورة على جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ليُبين عدم وجود خلافات بينه وبين الحلافي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي، مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

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