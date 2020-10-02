تفاصيل أزمة القادسية مع لاعبه الجديد دينيس ألبيك

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي القادسية سيدخل في أزمة مع فريق قيصري سبور التركي، وذلك بعد أن أعلن الناديان مؤخرًا عن ضمهما للاعب الروماني دينيس ألبيك لاعب فريق أسترا جيورجيو الروماني السابق.

وكان القادسية أعلن أمس الخميس عن ضمه للاعب ألبيك قادمًا من نادي أسترا جيورجيو الروماني لمدة عامين، والأغرب أن فريق قيصري سبور أعلن اليوم الجمعة عن ضمه للاعب الروماني لمدة 3 سنوات مع إمكانية تمديد عقده لموسم رابع بمقابل مادي قدره مليون و 500 ألف يورو.

إدارة القادسية سترد ببيان على ملابسات صفقة دينيس ألبيك:

ومثّل الخبر الذي تناقل في الصحف التركية اليوم، صدمة لفريق القادسية مما جعل النادي يستعد لإصدار بيان صحفي لتوضيح ملابسات إعلانه أمس عن ضم اللاعب ألبيك، بعد إعلان قيصري سبور التعاقد معه وفقًا لـ”الزميلة” عكاظ.

وفي يوم 21 سبتمبر الماضي، أعلن مساعد الزامل رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق، عن استقالته من منصبه كرئيس للنادي بسبب ظروفه العملية.

وكتب الزامل تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “تشرفت وأسعدني كثيرًا خدمة هذا النادي العريق، ونظرًا لظروفي العملية فإنني أجد نفسي مجبرًا على إعلان استقالتي من رئاسة النادي، أشكر إخواني أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين وكافة الأجهزة ومنسوبي النادي، اعذروني إن قصرت فسأظل عاشقًا ومؤازرًا لهذا الكيان”.

وكان الفريق الأحمر المُلقب بـ“فخر الشرقية” صعد لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، كما أنهى موسم 2019/ 2020 في دوري الدرجة الأولى محتلًّا المركز الثاني برصيد 75 نقطة، خلف فريق الباطن بطل المسابقة. المحطة الأبرز لـ دينيس ألبيك في مسيرته مع الإنتر الإيطالي: وسبق لـ دينيس ألبيك أن لعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة من 2009 حتى 2014.

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