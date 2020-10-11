تفاصيل أزمة بغلف ودعم الـ400 مليون لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر حقيقة ما تردد عن قيامه بدعم العالمي بمبلغ 400 مليون ريال خلال الفترة الأخيرة، حيث أثار الأمر الجدل، مما تسبب في تعرضه لانتقادات قوية من قبل بعض الإعلاميين.

وذكر برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية أن كل ما تردد حول دعم بغلف للعالمي بمبلغ 400 مليون ريال أمر غير صحيح، كما أنه أكد على دعمه لأصفر العاصمة بمبلغ وقدره 4 ملايين ريال فقط كحب فقط للكيان.

دعم بغلف لـ النصر وصل إلى 50 مليون ريال

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي ماجد التويجري بأن مصدرً قريبًا في إدارة النصر أخبره بأن الدعم الذي قدمه بغلف وصل إلى 50 مليون ريال فقط، مضيفًا أن أعضاء الشرف في الأندية عملة نادرة وبغلف سجل حضورًا ودعمًا سخيًا للعالمي في وقت هرب فيه الكثيرون.

أما الناقد الرياضي عبدالغني الشريف فقال إن بغلف يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة مع العالمي، مضيفًا أن كل أعضاء الشرف يقدمون الدعم لأنديتهم بشروط إلا بغلف.

المريسل يُساند بغلف

وعلى الفور دشن الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل وسم “كلنا مع ابن الوطن بغلف” وذلك لمساندة العضو الذهبي لـ النصر ضد الانتقادات الإعلامية التي تعرض لها بسبب ما تردد حول تبرعه بـ 400 مليون ريال، قبل أن يتم نفي الأمر من بغلف نفسه.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “بغلف لم يدعم العالمي فقط بل كان له دور اجتماعي وإنساني في جوانب شاهدناها وكثير لا نعلن عنها حتى هدايا الجمهور لم تكن لجماهير العالمي فقط، بل كانت لكل جماهير الأندية حينما احتفل معنا باليوم الوطني، ولهذا يستحق أن نقف معه ضد ما يتعرض له”.

وكتب بغلف منذ قليل تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كل الشكر والتقدير لوزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حفظه الله، على تجاوبه السريع لكل من يخدم الوطن ورياضته، والوعد بالوقوف ضد كل متجاوز بالقانون والنظام، قائد الرؤية المباركة”.

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