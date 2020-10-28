تفاصيل الآلية الجديدة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين

المواطن - الرياض
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حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الآلية الجديدة والمؤتمتة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين.
الآلية بالنسبة للمشتري:
وتشمل الآلية الجديدة شروطًا وضوابط بالنسبة للمشتري والبائع على حد سواء، ومن ذلك بالنسبة للمشتري:
- يصدر المشتري شهادة المسكن الأول من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
- يقدم المشتري الشهادة للبائع.
أما بالنسبة للبائع:
- يقوم البائع بالدخول على خدمة ضريبة التصرفات العقارية.
- يدخل البائع رقم هوية المشتري للتحقق من استحقاقه تحمل الدولة للضريبة عن المسكن الأول.
- سداد دفع الضريبة عبر خدمة سداد عن المبلغ الزائد على مليون ريال.
- الإفراغ لدى وزارة العدل باستخدام رقم الطلب.
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