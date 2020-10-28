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تفاصيل الآلية الجديدة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين
تشمل الآلية الجديدة شروطًا وضوابط بالنسبة للمشتري والبائع

تفاصيل الآلية الجديدة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين

2020/10/28
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تفاصيل الآلية الجديدة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين
المواطن - الرياض
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1 الآلية بالنسبة للمشتري:
2 أما بالنسبة للبائع:

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الآلية الجديدة والمؤتمتة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين.

الآلية بالنسبة للمشتري:

وتشمل الآلية الجديدة شروطًا وضوابط بالنسبة للمشتري والبائع على حد سواء، ومن ذلك بالنسبة للمشتري:

  • يصدر المشتري شهادة المسكن الأول من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
  • يقدم المشتري الشهادة للبائع.

أما بالنسبة للبائع:

  • يقوم البائع بالدخول على خدمة ضريبة التصرفات العقارية.
  • يدخل البائع رقم هوية المشتري للتحقق من استحقاقه تحمل الدولة للضريبة عن المسكن الأول.
  • سداد دفع الضريبة عبر خدمة سداد عن المبلغ الزائد على مليون ريال.
  • الإفراغ لدى وزارة العدل باستخدام رقم الطلب.

 


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