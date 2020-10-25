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تفاصيل انتقال صامويل أوسو إلى الأهلي لـ3 أشهر
بعد رفض ساريتش فسخ تعاقده

تفاصيل انتقال صامويل أوسو إلى الأهلي لـ3 أشهر

2020/10/25
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل انتقال صامويل أوسو إلى الأهلي لـ3 أشهر أوسو
المواطن - مروة نبيل
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1 تفاصيل صفقة صامويل أوسو:
1.1 ساريتش يتراجع ويطلب البقاء:

انضم الغاني صامويل أوسو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا، قبل ساعات قليلة من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

تفاصيل صفقة صامويل أوسو:

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، عن تعاقده مع النجم الغاني، ورحب به، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.

 

صامويل اوسو
الأهلي يُرحب بلاعبه

وانتقل صامويل أوسو إلى الأهلي قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر فقط، بسبب وجود عقد البوسني ألفيس ساريتش الذي سيعود بديلًا للغاني خلال فترة الانتقالت الشتوية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “صامويل أوسو سيدخل خيارات المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، لمواجهة النصر، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الملك، حيث ينتظر أن يصل جدة، اليوم، للمشاركة في تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم”.

 

صامويل أوسو
أوسو مع الفيحاء

ساريتش يتراجع ويطلب البقاء:

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة النادي الأهلي اتفقت مع اللاعب البوسني على فسخ عقده الاحترافي بالتراضي، بعدما خرج من حسابات المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت إدارة الأهلي ترغب في مخالصة ألفيس؛ نظرًا لغيابه بسبب إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب، حيث كان يسعى الراقي لرفع اسمه من القائمة دون فسخ العقد حتى عودته، لضم لاعب أجنبي، ولكنه قدم تقارير تُفيد بقدرته على العودة في يناير، ما دفعه للتراجع عن الموافقة على رفع اسمه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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