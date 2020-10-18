تفاصيل ترحيل المذيعة اللبنانية سازديل شبيهة كيم كاردشيان من الكويت‎

المواطن - محمد البيباني - الرياض

أثار قرار الكويت الذي تم الإعلان عنه منذ ساعات قليلة، بإبعاد المذيعة اللبنانية سازديل عن أراضيها، وحجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهة إلى بيروت مساء أمس الكثير من التساؤلات حول أسباب القرار وخلفياته من جهة، ومعرفة التفاصيل الكاملة عن الإعلامية اللبنانية التي اتخذ بحقها هذا الإجراء من جهة أخرى. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد اتخذت قرارًا بإبعاد المذيعة اللبنانية للمصلحة العامة، بعد أن دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت مصادر أمنية بحسب “القبس”، إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد.

من هي المذيعة سازديل؟

هي مذيعة لبنانية الجنسية، من مواليد شهر إبريل عام 1987، وبدأت المشوار في مجال الإعلام من خلال دراستها للصحافة في إحدى جامعات بيروت، ولم تكتفِ فقط بدارسة الإعلام وتخصصت في مجال إدارة الأعمال.

بعد إنهاء الدراسة، قامت سازديل بتأسيس مجلة منوّعة أجنبية معنية بالمرأة، وقامت بتقديم برنامج “حواء” على محطة مارينا إف إم ومع ظهورها الإعلامي قدمت بعض العروض التمثيلية لها في عالم الدراما التلفزيونية.

وُلدت سازديل لأب لبناني مسلم وأم مسيحية، عاشت في لبنان فترة طويلة مع والديها، ثم انتقلت إلى الكويت للعمل في المجال الإعلامي، وعملت في برنامج حواء الإذاعي الذي يبث على محطة “مارينا إف إم”، كما قدمت عدة برامج اجتماعية وثقافية خلال مسيرتها الإعلامية.

أجرت جراحة لتجميد بويضاتها

أعلنت المذيعة اللبنانية في وقت سابق عن تجميد بويضاتها، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “MBC مصر”، إنه بصفه عامة، هناك عدة أسباب تدفع الفتيات لإجراء هذا النوع من العمليات الجراحية، مرجعةً إياها إما لأسباب وراثية وتأخر سن الزواج حتى تستفيد من بويضاتها بعد تقدم العمر.

وأضافت أنها أجرت العملية لرغبتها في الحصول على 3 أبناء في نفس الوقت، لهذا قامت بتلقيح 10 بويضات: “ما عندي وقت عشان أحمل وأتعطل أكثر من مرة، حابة يكون عندي عيلة كبيرة، الحياة أخدتني في الشغل”.

وتابعت أن العملية يستلزمها تحضير قبل موعد إجرائها بأسبوعين، حيث تجري فحوصات وتحصل على حقن معينة ويجرى متابعة الوضع مع الأطباء لمعرفة حجم البويضات، ثم تحصل على مضاد حيوي لمدة 7 أيام بعد إجراء العملية.

وعن تشبيهها بالعارضة العالمية كيم كارديشان، قالت: “مكنش عندي مشكلة لأني مكنتش أعرفها ولما الموضوع اتكرر حسيت بملل”.

طلبت الزواج من أحد ضيوف برنامجها

في موقف آخر يكشف جوانب شخصيتها، فاجأت سازديل ضيفها الممثل الكويتي خالد أمين أثناء حوارها معه في برنامجها (ع السيف) إذ قلدت سؤال الإعلامية وفاء الكيلاني التي أصبحت زوجة الفنان تيم حسن بعد أن طلبت منه الزواج على سبيل المزاح! فبادرت بدورها طالبة الزواج من ضيفها، إلا أن جرأة هذه الإعلامية- الشبيهة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان قد عرضتها لموقفٍ محرج. حيث إن “أمين” اعتذر مؤكدًا على احترامه وتقديره لمضيفته رافضًا الزواج منها باعتباره لا يفكر بهذه الخطوة حاليًا!

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