تفاصيل تكشف خدعة النصر وأحمد موسى القانونية

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري مفاجأة كبيرة حول علاقة نادي النصر باللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق الكروي الأول السابق للعالمي.

وكانت إدارة صفوان السويكت أعلنت مسبقًا عن توقيع مخالصة مع أحمد موسى يوم الأحد الماضي، وتسجيل البرازيلي بيتروس بدلًا منه.

وأشار محمد البكيري عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لقد أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم بند الاستثمار في المحترفين، من الموسم الماضي، وهذا ما كنا نُطالب به، ففي حال أجرى النادي اتفاقية مع محترفيه، مثل حالة أحمد موسى، فيمكن إخراجه من القائمة الخاصة باللاعبين إلى قائمة الاستثمار مع الالتزام بدفع المبلغ الشهري المتفق عليه”.

أحمد موسى لايزال على ذمة النصر

وكانت صحيفة Daily Post النيجيرية إضافة للإعلامي أحمد العجلان أعلنا أن أحمد موسى لا يزال متواجدًا في النصر، حيث مُنح اللاعب إجازة مدفوعة الأجر حتى يناير 2021، ثم سيُتخذ القرار حول مصيره.

قرار العالمي يُثير الجدل قانونيًا

جديرًا بالذكر أن بقاء موسى في العالم أثار جدل قانوني، لأن العالمي سيكون في صفوف فريقه الكروي الأول 8 أجانب، بينما تسمح اللوائح بوجود 7 محترفين.

ورغم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن بوقت سابق، أنه تم إلغاء بند لاعب الاستثمار، ولن يُطبق في الموسم الحالي، لكن كلام البكيري يعني أن موقف العالمي قانوني حول مخالصة موسى مما تسبب في إثارة الجدل نحو قانونية الأمر.

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