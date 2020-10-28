تفاصيل جديدة عن الهزة الأرضية اليوم .. وقعت في الدرع العربي

المواطن - حسن عسيري - أبها

أكد الدكتور عبدالله بن محمد العمري، المشرف على مركز الدراسات الزلزالية ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض أن الهزة الأرضية التي حدثت عصر اليوم الأربعاء على بعد ١٠ كم جنوب شرق محافظة خميس مشيط وعلى عمق ضحل أقل من ٣ كم لم يسبق أن وقعت فيها هزات سابقة وتسمى لدينا بالدرع العربي.

وأضاف العمري في تصريحات إلى “المواطن” أن سمك القشرة في شرق خميس مشيط يبلغ تقريبًا 35 كيلومترًا، فهي سميكة وصلبة، والصخور التي توجد بها صخور متحولة تسمى صخور النايس وهذه الصخور لا توجد فيها فوالق وصدوع ولكن قد يكون فيها فوالق قديمة جدًا استعادت نشاطها، بسبب النشاطات البشرية المتكررة، وإذا نزلت كميات الأمطار الغزيرة تنزل في طبقات القشرة الأرضية، وتعمل ما يسمى تزييت الصخور فتجعل فيها رطوبة بالتالي تجعلها تتحرك بسهولة.

وتابع أن السبب في الإحساس بالهزة الأرضية يرجع لكونها على عمق أقل من ٥ كم كيلومترات وبالمقاييس العلمية لدينا ٥ كيلومترات يعتبر ضحلًا جدًا؛ وهذا النوع من الزلازل تحصل خاصة في تلك المنطقة ليس لها تبعات يعني ليس لها توابع كما الزلازل التي تحصل في خليج العقبة.

ورصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الساعة ١٤:٥٦:٠٧ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو مترات جنوب خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن، وأن الهيئة تتابع جميع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة عبر 270 محطة رصد زلزالي.

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