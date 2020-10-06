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تفاصيل حملة وزارتي الرياضة والثقافة لـ عام الخط العربي 2020
سيتم تعريب الأسماء على قمصان لاعبي الدوري

تفاصيل حملة وزارتي الرياضة والثقافة لـ عام الخط العربي 2020

2020/10/06
الساعة 6:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل حملة وزارتي الرياضة والثقافة لـ عام الخط العربي 2020 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عام الخط العربي 2020
1.1 وزير الرياضة يتفاعل مع المبادرة

أعلنت وزارتا الرياضة والثقافة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة من أجل تفعيل مبادرة عام الخط العربي 2020.

عام الخط العربي 2020

وسيتم من خلال هذه المبادرة تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين فيه.

وأضاف: “كما أن مبادرة عام الخط العربي 2020 تهدف إلى نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية التي تسعى لإبقاء فن الخط العربي وحمايته من الاندثار”.

 

عام الخط العربي 2020
مبادرة وزارتي الرياضة والثقافة

 

وزير الرياضة يتفاعل مع المبادرة

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد تفاعل مع مبادرة عام الخط العربي، وأعلن تعريب أسماء اللاعبين على القمصان بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووجه الشكر لوزير الثقافة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستنطلق مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها، وتنتهي منافسات الدور الأول يومي 23 و24 يناير المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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